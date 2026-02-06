Ziguinchor : suspension du restaurant universitaire après des perturbations lors du service de restauration





Le Centre régional des œuvres universitaires et sociales de l’université Assane-Seck de Ziguinchor (CROUS/Z) a annoncé, ce lundi, la fermeture du restaurant universitaire jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite à des perturbations survenues lors du service de restauration destiné aux étudiants.



Dans un communiqué signé par son directeur, Salif Baldé, l’administration explique que des étudiants se sont introduits dans le restaurant à l’heure du déjeuner pour proclamer une « journée sans ticket ». À travers ce mot d’ordre, ils invitaient leurs camarades à prendre leurs repas sans s’acquitter du paiement habituellement requis.



Le directeur du CROUS/Z précise que cette initiative avait pourtant été formellement déconseillée aux étudiants dès la matinée. Malgré cet avertissement, l’appel à la gratuité a été maintenu, provoquant des dysfonctionnements notables dans l’organisation du service.



Selon le communiqué, cette action a perturbé le fonctionnement normal de la restauration universitaire et mis à mal les moyens matériels, financiers et humains mobilisés pour garantir un service accessible et de qualité au sein de l’établissement.



Face au non-respect des consignes rappelées dans une précédente communication, et conformément aux orientations du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la direction du CROUS/Z a décidé de suspendre temporairement les activités du restaurant universitaire.



L’administration appelle ainsi les étudiants à faire preuve de responsabilité et à respecter les règles encadrant l’accès aux services sociaux universitaires.



Par ailleurs, dans la matinée de ce lundi, des étudiants de l’université Assane-Seck avaient tenu un rassemblement pour dénoncer une réforme du ministère de tutelle portant sur les bourses d’études. Selon Ibrahim Ngom, porte-parole des étudiants, cette réforme remettrait en question un décret datant du 12 août 2014, qui prévoit l’attribution de bourses aux étudiants du cycle licence jusqu’au doctorat.



En réaction, les étudiants ont annoncé l’organisation de journées de sensibilisation et de contestation afin de s’opposer à cette réforme relative aux bourses.

