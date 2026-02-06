Menu
L'Actualité au Sénégal

Affaire de transmission volontaire du VIH : plusieurs personnes déférées devant le parquet


Rédigé le Lundi 9 Février 2026 à 11:06 | Lu 43 fois Rédigé par


Des personnes mises en cause dans une affaire impliquant des pratiques interdites et une transmission volontaire du VIH ont été déférées devant le procureur de la République, à l’issue d’une enquête menée à Keur Massar.


Affaire de transmission volontaire du VIH : plusieurs personnes déférées devant le parquet

 

Des individus impliqués dans une affaire d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH ont été présentés devant le procureur de la République. Ils devront répondre de chefs d’accusation lourds, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/sida par des rapports sexuels non protégés, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui.

L’enquête a débuté au début du mois de février, après que la gendarmerie de Keur Massar a reçu des informations concernant un jeune électricien âgé de 21 ans. Selon les éléments recueillis, ce dernier, porteur du VIH, aurait continué à avoir des rapports sexuels non protégés malgré sa situation.

Son interpellation, intervenue le 4 février, suivie de l’exploitation de son téléphone portable, a permis aux enquêteurs de faire avancer significativement le dossier. Les investigations ont notamment révélé que le principal mis en cause était actif au sein de plusieurs groupes de discussion sur WhatsApp ainsi que sur des plateformes de rencontres à caractère homosexuel.

Ces éléments ont conduit à l’élargissement de l’enquête et au déferrement des personnes concernées devant la justice, afin qu’elles répondent des faits qui leur sont reprochés.



Actualité à Thiès

Thiès : La Coupe d’Afrique s’invite à la Promenade des Thiessois dans une ambiance festive

Lat Soukabé Fall - 08/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : La Coupe d’Afrique s’invite à la Promenade des Thiessois dans une ambiance festive
Ce matin, la Promenade des Thiessois a été le théâtre d’un événement exceptionnel : la Coupe d’Afrique des Nations, apportée spécialement par la Fédération sénégalaise de football, a fait une halte...

Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Actualités

Assemblée nationale : une plénière prévue le 16 février pour examiner un projet de loi du ministère de la Justice

- 09/02/2026 - 0 Commentaire
Assemblée nationale : une plénière prévue le 16 février pour examiner un projet de loi du ministère de la Justice
Les députés sont convoqués en séance plénière le 16 février pour examiner un projet de loi portant sur la création et l’organisation de l’Observateur national des lieux de privation des libertés. Les...

Thiès : l’IEF célèbre l’excellence scolaire et encourage l’émulation

- 09/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : l’IEF célèbre l’excellence scolaire et encourage l’émulation
L’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès a organisé une fête de l’excellence pour récompenser les meilleurs élèves et renforcer la dynamique de réussite scolaire.   L’Inspection...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags