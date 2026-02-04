Thiès : pourquoi parler d’un hôpital “en agonie” ne reflète pas la réalité

L’article publié par Seneweb, affirmant que l’hôpital régional de Thiès serait « en agonie », ne reflète pas fidèlement la réalité actuelle de cet établissement sanitaire majeur. L’hôpital est, au contraire, engagé dans une dynamique soutenue d’extension, de modernisation et de renforcement de ses capacités.



Un important programme d’investissement, estimé à plus de 12 milliards de francs CFA, est en cours. Il vise à améliorer durablement les infrastructures hospitalières et à élever la qualité de la prise en charge des patients. Par ailleurs, l’établissement a récemment été doté de nouveaux appareils d’échographie et d’équipements de laboratoire, permettant des diagnostics plus rapides, plus précis et plus fiables.



Dans le même élan, plusieurs unités de soins supplémentaires sont en phase de mise en place afin de mieux répondre à la demande croissante des populations de Thiès et des zones environnantes. Des fauteuils d’attente ont également été installés pour améliorer l’accueil et le confort des usagers.



Ces avancées concrètes traduisent clairement la vitalité de l’hôpital régional de Thiès ainsi que l’engagement constant des autorités sanitaires, des partenaires techniques et financiers, et du personnel médical et paramédical en faveur de la santé publique. À ce titre, qualifier l’établissement d’« en agonie » apparaît excessif, réducteur et déconnecté des réalités observables sur le terrain.



Il convient enfin de rappeler que toute analyse sérieuse de la situation hospitalière doit reposer sur des constats objectifs et vérifiables. Les prises de position qui ne s’appuient pas sur une connaissance directe des lieux et de leur fonctionnement ne sauraient, dès lors, être considérées comme des références fiables.



La santé des populations constitue une priorité nationale et ne devrait en aucun cas être instrumentalisée à des fins politiques ou polémiques. Les efforts engagés pour renforcer le système de santé méritent d’être reconnus, accompagnés et consolidés, dans l’intérêt exclusif des patients et des citoyens.



La cellule de com