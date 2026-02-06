UCAD : tension persistante sur le campus malgré la réouverture des restaurants

Menu
À l’UCAD, la journée du 9 février 2026 a été marquée par une nouvelle intervention des forces de sécurité, dans un climat de contestation étudiante.


La tension reste vive à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en ce lundi 9 février 2026. Alors que le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) avait annoncé la veille au soir la reprise des services de restauration, les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont de nouveau intervenues à l’intérieur du campus.
D’après les informations disponibles, ce déploiement visait à sécuriser les lieux dans un contexte de mouvements de contestation menés par des étudiants. Des images relayées montrent l’utilisation de gaz lacrymogènes dans certaines zones, notamment au niveau de pavillons universitaires.
Sous l’effet de ces interventions, plusieurs étudiants se sont réfugiés dans leurs chambres, se barricadant afin d’éviter l’exposition aux gaz. Cette situation a engendré un climat de panique et de confusion au sein du campus universitaire. L’évolution des événements reste attendue.
Actualité à Thiès

Lat Soukabé Fall - 08/02/2026 - 0 Commentaire
Ce matin, la Promenade des Thiessois a été le théâtre d’un événement exceptionnel : la Coupe d’Afrique des Nations, apportée spécialement par la Fédération sénégalaise de football, a fait une halte...

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Actualités

- 09/02/2026 - 0 Commentaire
Les députés sont convoqués en séance plénière le 16 février pour examiner un projet de loi portant sur la création et l’organisation de l’Observateur national des lieux de privation des libertés. Les...

- 09/02/2026 - 0 Commentaire
L’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès a organisé une fête de l’excellence pour récompenser les meilleurs élèves et renforcer la dynamique de réussite scolaire.   L’Inspection...
