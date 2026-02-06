UCAD : tension persistante sur le campus malgré la réouverture des restaurants

réduire encore la longueur pour un format très court,

pour un format très court, adapter le style à une ligne éditoriale plus institutionnelle,

à une ligne éditoriale plus institutionnelle, ou harmoniser tous tes articles UCAD pour une cohérence SEO.

La tension reste vive à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en ce lundi 9 février 2026. Alors que le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) avait annoncé la veille au soir la reprise des services de restauration, les Forces de défense et de sécurité (FDS) sont de nouveau intervenues à l'intérieur du campus.D'après les informations disponibles, ce déploiement visait à sécuriser les lieux dans un contexte de mouvements de contestation menés par des étudiants. Des images relayées montrent l'utilisation de gaz lacrymogènes dans certaines zones, notamment au niveau de pavillons universitaires.Sous l'effet de ces interventions, plusieurs étudiants se sont réfugiés dans leurs chambres, se barricadant afin d'éviter l'exposition aux gaz. Cette situation a engendré un climat de panique et de confusion au sein du campus universitaire. L'évolution des événements reste attendue.