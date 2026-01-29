COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D’ABORD

Le Mouvement "THIÈS D’ABORD" salue avec une grande satisfaction et un profond sens républicain la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République de porter son choix sur la ville de Thiès pour abriter la célébration officielle de la Fête de l’Indépendance, le 4 avril 2026.







Ce choix hautement symbolique honore Thiès, ville historique, carrefour stratégique, capitale du rail et creuset de patriotisme, qui a toujours joué un rôle majeur dans la construction de la Nation sénégalaise. En retenant Thiès, le Président de la République pose un acte fort de reconnaissance, mais aussi de projection, en inscrivant notre ville au cœur du récit national et de la dynamique de refondation territoriale.







Pour le Mouvement "THIÈS D’ABORD", cette décision présidentielle va bien au-delà d’un simple déplacement protocolaire. Elle traduit une vision de l’État, soucieuse de l’équilibre territorial, de la décentralisation effective et de la valorisation des pôles urbains stratégiques à l’intérieur du pays. Elle envoie également un message clair : Thiès compte, Thiès mérite, Thiès doit jouer pleinement son rôle dans le Sénégal nouveau.







Nous y voyons une opportunité historique de remettre en lumière les défis structurels de la ville – emploi des jeunes, mobilité urbaine, infrastructures et équipements, relance du chemin de fer, Thiès ville neuve, relance économique locale, valorisation du patrimoine – mais aussi de mobiliser toutes les forces vives pour faire de cet événement un moment de fierté collective, d’unité nationale et de renouveau citoyen.







Le Mouvement "THIÈS D’ABORD" réaffirme son engagement constant, inconditionnel et sans faille en faveur de Thiès, de ses populations et de son avenir. Fidèles à notre ligne de militantisme citoyen, responsable et constructif, nous appelons l’ensemble des Thiessois, au-delà des clivages, à se mobiliser pour faire de ce 4 avril à Thiès une réussite exemplaire au service de la République.







Thiès d’abord,

Thiès au cœur de la Nation,

Thiès résolument tournée vers l’avenir.







Fait à Thiès,

Pour le Mouvement THIÈS D’ABORD



Le Président Me Habib VITIN



Membre de la Conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président

