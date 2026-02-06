UCAD : une chambre en feu, des étudiants sautent du troisième étage

Les pompiers et les équipes médicales ont travaillé à maîtriser le feu et à sécuriser les lieux. Les dommages matériels sont importants, avec plusieurs chambres et équipements détruits par les flammes.



Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie et identifier les responsabilités. La direction de l’université a annoncé un suivi rigoureux et une réévaluation des mesures de sécurité dans les dortoirs.

Des témoins évoquent une scène chaotique où la panique a poussé les étudiants à prendre des décisions désespérées pour se protéger. Les autorités locales ont salué la réactivité du personnel et des forces de l’ordre sur place.



Le cas met en évidence les risques liés aux situations de tension dans les établissements universitaires et la nécessité de protocoles stricts pour protéger la vie des étudiants.



Des mesures seront également prises pour soutenir les victimes et réparer les dégâts matériels, avec la collaboration des autorités locales et universitaires.

Selon les premiers rapports, l’incendie serait survenu lors d’une intervention des forces de l’ordre dans le campus, dans un contexte encore flou. Les étudiants ont été évacués rapidement et pris en charge par les services d’urgence.