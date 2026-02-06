Thiès : une campagne de sensibilisation lancée autour du projet Agri-Accélérateur 2.0

ette campagne s’inscrit dans la deuxième phase du programme Agri-Accélérateur 2.0, après une phase analytique ayant permis d’identifier les filières prioritaires dans la région de Thiès, notamment l’ostréiculture et la mangue. Elle ambitionne de favoriser l’engagement des jeunes entrepreneurs dans des projets agricoles durables, créateurs d’emplois et de valeur ajoutée.



À travers des séances d’échanges de proximité, les équipes de terrain ont présenté aux jeunes les objectifs du projet, les critères d’éligibilité, ainsi que les mécanismes d’accompagnement et d’incitation proposés par le pôle Agri-Accélérateur 2.0. L’accent a également été mis sur les principes de l’Investissement agricole responsable (IRA) et les normes du CSA-IRA, afin de promouvoir des pratiques agricoles respectueuses des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.



La réussite de cette campagne repose en grande partie sur la capacité des équipes de sensibilisation à délivrer des messages clairs, cohérents et motivants. Présente lors des activités, Madame Fatou Leye Sow, coordonnatrice du programme et représentante de la Présidente, a salué l’initiative et insisté sur l’importance du renforcement des capacités des acteurs de terrain pour assurer une mobilisation efficace et durable des jeunes.



Les responsables du projet ont rappelé que l’appel à candidatures est déjà lancé et se poursuit du 15 janvier au 1er mars, dans le cadre de la prochaine étape de l’Agri-Accélérateur 2.0. Les jeunes porteurs de projets et entrepreneurs agricoles sont ainsi invités à soumettre leur dossier afin de bénéficier d’un accompagnement technique et d’un appui à l’investissement dans les filières ciblées.



En misant sur l’innovation, l’accompagnement et la promotion d’investissements responsables, le projet Agri-Accélérateur 2.0 se positionne comme un levier majeur pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. À Thiès, cette campagne marque une étape clé dans le déploiement du programme et ouvre la voie à une participation accrue des jeunes entrepreneurs.





À travers cette initiative, l’ANPEJ et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d’une agriculture durable, inclusive et créatrice d’opportunités pour la jeunesse sénégalaise.

