Ziguinchor : les habitants de HLM Néma dénoncent la suppression de leur quartier

À Ziguinchor, les habitants du quartier HLM Néma expriment leur colère face à une décision perçue comme une tentative de suppression de leur quartier sur la cartographie officielle de la commune, au profit d’un rattachement à Kansaoudy.



Selon eux, cette mesure a été prise sans concertation. L’installation récente de plaques signalétiques modifiant l’appellation du quartier a accentué l’incompréhension. « On découvre du jour au lendemain que notre quartier n’existe plus officiellement ? C’est inacceptable ! », déplore Papis Manga, porte-parole des résidents.



Les habitants rappellent que HLM Néma, créé dans les années 1960, figure sur les pièces d’identité de ses occupants et compte 19 infrastructures. « Ce quartier est habité par des cadres, des fonctionnaires, et même de hautes autorités comme le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n’est pas un quartier qu’on peut effacer comme ça », insiste le porte-parole.



Considérant cette mesure comme une injustice administrative, les riverains exigent du maire de Ziguinchor qu’il reconnaisse officiellement HLM Néma et lui restitue une structure représentative ainsi qu’un chef de quartier.



« Nous demandons simplement à être traités avec respect. Nous faisons partie intégrante de la commune de Ziguinchor, et notre identité ne peut pas être effacée sans raison », conclut Papis Manga.



📌 dakaractu