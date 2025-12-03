Dalal Jamm réussit une deuxième greffe de moelle osseuse et confirme l’expertise médicale nationale

Le Sénégal enregistre une nouvelle avancée majeure dans le domaine médical. L’Unité de greffe de moelle osseuse du Centre hospitalier national Dalal Jamm a mené à bien une deuxième intervention de ce type, quelques mois après une première opération réalisée avec succès à la mi-2025. Comme lors de la précédente, l’ensemble du processus a été assuré par des spécialistes sénégalais, illustrant la progression des capacités médicales nationales.



Cette nouvelle greffe a été effectuée par une équipe exclusivement féminine, placée sous la coordination de la professeure Fatou Samba Diago Ndiaye, responsable du service d’hématologie clinique. Elle était accompagnée de la professeure Seynabou Fall et de la docteure Lolita, déjà impliquées dans la première intervention, qui ont de nouveau confirmé leur maîtrise technique.



Le patient pris en charge se porte aujourd’hui très bien et a tenu à exprimer sa reconnaissance à l’ensemble du personnel soignant pour la qualité des soins et le professionnalisme dont il a bénéficié tout au long du traitement.



Cette réalisation marque une étape importante pour le système de santé sénégalais. Elle contribue à limiter les évacuations sanitaires à l’étranger, souvent coûteuses, tout en offrant aux patients une prise en charge spécialisée sur le territoire national.



La direction du Centre hospitalier national Dalal Jamm a salué cette performance, soulignant sa volonté de renforcer durablement l’unité de greffe afin d’en faire un pôle de référence pour le Sénégal et la sous-région ouest-africaine.



Au-delà de l’exploit médical, cette deuxième greffe réussie met en lumière la place croissante des compétences locales et le rôle central du leadership féminin dans la médecine spécialisée, en cohérence avec les ambitions nationales en matière de souveraineté sanitaire.

