L'Actualité au Sénégal

Dalal Jamm réussit une deuxième greffe de moelle osseuse et confirme l'expertise médicale nationale


Rédigé le Jeudi 18 Décembre 2025 à 17:22


Le Centre hospitalier national Dalal Jamm a réalisé avec succès sa deuxième greffe de moelle osseuse, entièrement menée par une équipe sénégalaise, renforçant l’autonomie et l’excellence du système de santé.


Dalal Jamm réussit une deuxième greffe de moelle osseuse et confirme l’expertise médicale nationale

 

Le Sénégal enregistre une nouvelle avancée majeure dans le domaine médical. L’Unité de greffe de moelle osseuse du Centre hospitalier national Dalal Jamm a mené à bien une deuxième intervention de ce type, quelques mois après une première opération réalisée avec succès à la mi-2025. Comme lors de la précédente, l’ensemble du processus a été assuré par des spécialistes sénégalais, illustrant la progression des capacités médicales nationales.

Cette nouvelle greffe a été effectuée par une équipe exclusivement féminine, placée sous la coordination de la professeure Fatou Samba Diago Ndiaye, responsable du service d’hématologie clinique. Elle était accompagnée de la professeure Seynabou Fall et de la docteure Lolita, déjà impliquées dans la première intervention, qui ont de nouveau confirmé leur maîtrise technique.

Le patient pris en charge se porte aujourd’hui très bien et a tenu à exprimer sa reconnaissance à l’ensemble du personnel soignant pour la qualité des soins et le professionnalisme dont il a bénéficié tout au long du traitement.

Cette réalisation marque une étape importante pour le système de santé sénégalais. Elle contribue à limiter les évacuations sanitaires à l’étranger, souvent coûteuses, tout en offrant aux patients une prise en charge spécialisée sur le territoire national.

La direction du Centre hospitalier national Dalal Jamm a salué cette performance, soulignant sa volonté de renforcer durablement l’unité de greffe afin d’en faire un pôle de référence pour le Sénégal et la sous-région ouest-africaine.

Au-delà de l’exploit médical, cette deuxième greffe réussie met en lumière la place croissante des compétences locales et le rôle central du leadership féminin dans la médecine spécialisée, en cohérence avec les ambitions nationales en matière de souveraineté sanitaire.



Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Centres de détention : 1 390 nouvelles places créées pour renforcer les capacités d’accueil

- 18/12/2025 - 0 Commentaire
Centres de détention : 1 390 nouvelles places créées pour renforcer les capacités d’accueil
Entre 2024 et 2025, l’administration pénitentiaire a créé 1 390 places supplémentaires dans les centres de détention afin de réduire la surpopulation carcérale et d’améliorer les conditions des...

Visite présidentielle en Casamance : routes dégradées, emploi des jeunes et pont Émile Badiane au cœur des attentes

- 18/12/2025 - 0 Commentaire
Visite présidentielle en Casamance : routes dégradées, emploi des jeunes et pont Émile Badiane au cœur des attentes
À l’approche de la tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye en Casamance, les populations de Ziguinchor expriment de fortes attentes liées aux infrastructures, à l’emploi des jeunes et à...
