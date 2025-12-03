PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives de Me Abdoulaye Wade, président fondateur du PDS, qui a appelé à la réorganisation des structures du parti à la base et au rassemblement de toutes les forces militantes en vue des prochaines échéances électorales.





La rencontre a été présidée par Mor Diouf, secrétaire général de la Fédération urbaine du PDS à Thiès. Face à une assistance composée de responsables, militants et sympathisants, il a insisté sur la nécessité de resserrer les rangs, de dépasser les clivages internes et de reconstruire une dynamique unitaire autour du parti.



Selon lui, Thiès demeure un enjeu stratégique majeur pour le PDS, qui entend y retrouver toute sa place sur l’échiquier politique national et local.



Dans son intervention, Mor Diouf n’a pas hésité à exprimer son désaccord avec le nouveau régime en place. Selon ses propos :



« Le nouveau régime nous a déçus sur tous les plans, rien ne marche. »



Pour lui, cette situation justifie pleinement la remobilisation des militants et la préparation du PDS à reconquérir le terrain politique, tant au niveau national avec la candidature de Karim Maïssa Wade qu’au niveau local à Thiès. Il a appelé les militants à rester vigilants, unis et déterminés, soulignant la nécessité pour le PDS de proposer des alternatives crédibles aux populations.



Fait marquant de cette rencontre : la présence effective des trois fédérations du département de Thiès, avec la participation des anciens cadres comme des nouveaux responsables. Cette forte mobilisation traduit la volonté du parti de tourner définitivement la page des divisions et d’installer une nouvelle dynamique fondée sur l’unité et la cohésion.



Bien qu’il n’ait pas été physiquement présent à la rencontre, l’Honorable Saliou Dieng, directeur des structures du PDS, a transmis le message du parti aux fédérations présentes. Ce message relayait fidèlement les directives et orientations de Me Abdoulaye Wade, insistant sur l’unité, la discipline et la préparation active aux prochaines échéances électorales.



Au cœur des échanges, un objectif central a été clairement affirmé : la préparation du candidat Karim Maïssa Wade en perspective des prochaines élections. Les militants se sont engagés à travailler activement pour créer les conditions politiques nécessaires à son retour sur le devant de la scène.



Parallèlement, la Fédération urbaine a souligné que cette remobilisation vise également les prochaines élections locales. Le PDS entend identifier, former et accompagner des responsables capables de défendre ses couleurs lors des élections municipales et départementales, convaincu que la reconquête du pouvoir passe d’abord par un ancrage local fort.



À l’issue de la rencontre, un message clair a été lancé : l’unité autour du PDS et la fidélité aux idéaux libéraux restent des principes non négociables. Les responsables ont appelé les militants à rester mobilisés, disciplinés et engagés pour faire face aux défis politiques à venir.



Avec cette rencontre tenue au quartier Carrière, le PDS affiche sa détermination à reprendre l’initiative politique à Thiès, sous la conduite de Mor Diouf, avec la transmission du message du parti par l’Honorable Saliou Dieng et la guidance de Me Abdoulaye Wade.

