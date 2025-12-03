Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal





L’opération a mobilisé des agents de la SONAGED S.A., des jeunes récemment recrutés, des responsables communautaires ainsi que de nombreux volontaires. Ensemble, ils ont procédé au ramassage des ordures, au curage des caniveaux et à l’assainissement de plusieurs points critiques de la ville.



S’exprimant à cette occasion, le maire Babacar Diop a mis en avant la dimension sociale et environnementale de cette politique.

« J’ai recruté 50 jeunes depuis la fermeture du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), afin de leur offrir des opportunités d’emploi et de les impliquer activement dans les actions de nettoiement, d’assainissement et de préservation de l’environnement, dans le cadre de notre ambition de faire de Thiès la première ville durable du Sénégal », a-t-il déclaré.



Dans le cadre de ce programme, l’édile a également annoncé une mesure forte : un délai de 30 jours est accordé pour l’enlèvement total de tous les dépôts sauvages recensés sur le territoire communal. Passé ce délai, des actions de contrôle et des mesures dissuasives seront mises en œuvre afin d’empêcher la reconstitution de décharges anarchiques.



Le maire a salué l’accompagnement technique de la SONAGED S.A., acteur central de la politique nationale de gestion intégrée des déchets, tout en appelant les populations à une collaboration active et responsable.



À travers ces initiatives, la municipalité de Thiès entend poser les bases d’une ville plus propre, plus verte et résiliente, appelée à devenir une référence nationale en matière de développement durable.

