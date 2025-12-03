À Tanger, les supporters africains célèbrent le lancement de la CAN dans une ambiance festive





À Tanger, des supporters originaires du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Togo et du Maroc se sont retrouvés samedi soir à la place de France pour marquer le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dans une ambiance de célébration et de diversité culturelle.



Les animations se sont concentrées autour de ce lieu emblématique, également appelé Grand Socco ou place du 9-Avril-1947, suscitant la curiosité des passants. Situé à l’entrée de la médina et reliant la ville ancienne au centre moderne, cet espace populaire a servi de point de ralliement aux supporters résidant à Tanger ou venus d’autres villes du Maroc et du continent africain.



Selon la directrice artistique du festival, Wiam Nassimi, cette initiative s’inscrit dans le volet artistique et événementiel de l’organisation de la CAN 2025. Elle a expliqué que ce carnaval vise à célébrer l’unité africaine et à mettre en valeur la diversité culturelle du continent.



Parés de tenues aux couleurs de leurs pays, les supporters sénégalais ont mis en avant la richesse culturelle du sud du Sénégal, notamment celle de la Casamance. De leur côté, les supporters congolais arboraient les maillots blancs de leur sélection nationale.



Le temps d’une après-midi, l’ambiance festive a éclipsé la rivalité sportive entre des équipes appelées à s’affronter dès le mardi 27 décembre au stade Ibn-Batouta de Tanger, dans le cadre des matchs du groupe D de la CAN.



L’enthousiasme était palpable parmi les participants. Deux supportrices congolaises ont exprimé leur joie de vivre ce moment de communion, un sentiment partagé par Ya Fall, supportrice sénégalaise, qui a appelé à une mobilisation massive pour soutenir son équipe nationale dans la quête d’un nouveau sacre.



Des supporters ivoiriens, vêtus de tenues traditionnelles, ont également contribué à l’animation, apportant une dimension artistique aux festivités, transformées en véritable carnaval improvisé. Pour Thérèse Kona, présidente de l’Association Konrocks Glory Fondation à Tanger, cette mobilisation reflète la joie d’être réunis en tant qu’Africains et de participer à la réussite de la compétition organisée au Maroc.



Des Togolais, Burkinabè et Marocains ont rejoint les chants, danses et animations spontanées, créant une atmosphère conviviale et fraternelle. La célébration s’est prolongée le long du boulevard Pasteur, au cœur de la ville nouvelle, à proximité de plusieurs lieux emblématiques.



Ce rassemblement spontané illustre l’esprit de partage et de solidarité qui accompagne le lancement de la CAN 2025 au Maroc, une compétition majeure mettant à l’honneur l’unité et la richesse culturelle de l’Afrique.

