La solidarité africaine avec la Palestine face à une « menace existentielle »





Le professeur Oumar Dia, enseignant-chercheur au département de philosophie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a invité les Africains à se tenir aux côtés des Palestiniens, qu’il considère confrontés à une situation qu’il qualifie de menace existentielle.



Il s’exprimait samedi lors d’un panel intitulé « À l’école et au chevet de la Palestine », organisé dans le cadre du colloque international marquant le centenaire de Frantz Fanon (1925-1961). Selon lui, la situation du peuple palestinien ne doit pas être perçue comme lointaine ou étrangère aux autres peuples.



« Il est de notre devoir d’être solidaires des Palestiniens, car la menace existentielle qui pèse sur eux pourrait, un jour, peser sur nous également », a-t-il affirmé devant les participants.



Ce colloque international, qui s’est déroulé sur quatre jours au Musée des Civilisations noires, s’est achevé samedi autour du thème « L’espérance africaine de Fanon ». Il a réuni 120 délégations issues de plus de vingt pays d’Afrique et d’autres régions du monde.



Selon Oumar Dia, l’objectif poursuivi par les Européens serait de disposer d’une Palestine sans Palestiniens, une perspective qu’il estime proche de se concrétiser. Il a souligné que, au-delà des considérations morales et éthiques qui devraient naturellement susciter la solidarité, il existe un danger réel qu’il serait erroné de croire limité à un seul peuple.



Évoquant les bombardements israéliens sur Gaza, l’enseignant-chercheur a déclaré que l’humanité vivrait, pour la première fois de son histoire, ce qu’il a qualifié de « génocide en direct ».



Il a également salué la résistance palestinienne, qu’il juge remarquable, estimant qu’elle dépasse le seul cadre de la libération de la Palestine pour concerner, selon lui, l’ensemble du monde.



Enfin, Oumar Dia a établi un lien entre cette résistance et la pensée de Frantz Fanon, rappelant que ce dernier prônait la révolution et la lutte des peuples comme voies d’accès à la liberté.

