L'Actualité au Sénégal

À Tanger, les Lions démarrent leur préparation avant le match face au Botswana


Rédigé le Dimanche 21 Décembre 2025 à 11:10 | Lu 43 fois Rédigé par


L’équipe nationale du Sénégal a effectué à huis clos sa première séance d’entraînement à Tanger, à trois jours de son entrée en lice contre le Botswana en phase de groupes.


À Tanger, les Lions démarrent leur préparation avant le match face au Botswana

 

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a diffusé, samedi soir, des images de la première séance d’entraînement à huis clos de l’équipe nationale du Sénégal à Tanger, en prélude à son premier match de la compétition face au Botswana, prévu dans trois jours.

Les photos publiées laissent apparaître des joueurs appliqués et sereins, travaillant dans une atmosphère détendue, marquée par la cohésion et la bonne entente au sein du groupe.

Arrivé plus tôt dans la journée, Mamadou Sarr a rejoint le reste de l’effectif et a participé normalement à la séance d’entraînement, sans signaler de souci particulier.

Les Lions du Sénégal feront leur entrée en lice mardi contre le Botswana, avec un coup d’envoi fixé à 15 heures GMT.

Installée à Tanger, la sélection sénégalaise y a établi son camp de base et y disputera l’ensemble de ses rencontres de la phase de groupes.

Après cette première confrontation, le Sénégal croisera la République démocratique du Congo le 27 décembre à partir de 15 heures GMT, avant de terminer cette phase face au Bénin le 30 décembre à 19 heures GMT.




