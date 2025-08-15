Menu
L'Actualité au Sénégal

Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta inondé, les phases nationales reportées


Rédigé le Mardi 19 Août 2025 à 17:08 | Lu 31 fois Rédigé par


À Ziguinchor, le stade Aline Sitoé Diatta, inondé après de fortes pluies, n’a pas pu accueillir les phases nationales prévues le 18 août 2025. La compétition est reportée.


Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta inondé, les phases nationales reportées

Le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor est impraticable depuis plusieurs jours, les fortes pluies ayant transformé l’enceinte sportive en un vaste bassin d’eau.

Inauguré après réhabilitation le 19 novembre 2024, le stade devait accueillir les phases nationales ce lundi 18 août 2025. Mais en raison de l’inondation de la pelouse et de ses abords, la compétition a été reportée, plongeant organisateurs et sportifs dans la confusion.

Cette situation relance le débat sur la gestion des infrastructures sportives au Sénégal, particulièrement durant la saison des pluies.

✅ dakaractu

 



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags