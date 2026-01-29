Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

« La date du 4 avril 2026 constitue le rendez-vous le plus important de Thiès depuis sa fondation. Nous devons en faire un moment de réconciliation et de paix, d’unité et de solidarité », a déclaré l’édile. Selon lui, cette célébration marquera « un moment fort de réconciliation entre Thiès et la République, entre Thiès et les institutions, entre Thiès et le Sénégal ».



Le maire a assuré que la ville est déjà prête à accueillir cet événement d’envergure nationale. « Thiès saura être à la hauteur de la confiance qui lui est accordée. Nous ferons de cette célébration un moment mémorable, une fête populaire, républicaine et fédératrice, au service d’un Sénégal solidaire, prospère et souverain », a-t-il affirmé.



Il a également rappelé que le Conseil municipal avait anticipé cette dynamique de décentralisation dès octobre 2025, soulignant que la décision présidentielle s’inscrit dans la continuité des orientations gouvernementales. « Cette décision honore toute la région et s’inscrit pleinement dans le prolongement des orientations annoncées le 19 novembre 2025 en Conseil des ministres, relatives à la mise en œuvre du Programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région, dénommé Programme Indépendance », a-t-il expliqué.



Pour Dr Babacar Diop, cette initiative traduit « une vision ambitieuse fondée sur l’équité territoriale, la territorialisation des politiques publiques et la volonté clairement affirmée de rapprocher l’État des populations, en célébrant la fête nationale au cœur même des territoires ».



Le maire a enfin lancé un appel solennel à la mobilisation des populations thiessoises. « Nous appelons tous les Thiessois, sans distinction de parti, de race ou de religion, à se mobiliser comme un seul homme pour assurer le succès éclatant de cet événement majeur. Le monde entier nous regarde », a-t-il exhorté.



Dans un message fort, il a invité les habitants à faire preuve d’hospitalité : « Nous devons ouvrir nos cœurs ainsi que les portes de nos maisons, de nos écoles, de nos mosquées et de nos églises pour accueillir nos hôtes ».



Il a enfin assuré que l’ensemble des services municipaux, en étroite coordination avec les autorités administratives, militaires et sécuritaires, seront pleinement mobilisés afin de garantir une organisation exemplaire.

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 3 février 2026, le maire de Thiès s’est exprimé sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la fête de l’Indépendance du 4 avril 2026 dans la cité du rail. Une décision qu’il a vivement saluée, la qualifiant de moment historique et symbolique de réconciliation entre Thiès et la République.