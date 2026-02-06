Menu
COUD : fermeture temporaire des restaurants après l’instauration de journées sans tickets


Le COUD annonce la fermeture immédiate de tous les restaurants universitaires, à la suite de journées sans tickets décrétées par des étudiants.


Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture immédiate de l’ensemble de ses restaurants universitaires, et ce jusqu’à nouvel ordre. Cette décision fait suite à la mise en place de “journées sans tickets” par des étudiants, un dispositif assimilé à des repas servis sans paiement.

Dans une déclaration, le directeur du COUD, Ndéné Mbodj, a indiqué que cette mesure vise à préserver le bon fonctionnement du service de restauration. Il a appelé l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité face à la situation.

Selon lui, ces journées sans tickets constituent des actions assimilées à des actes de perturbation, susceptibles de remettre en cause les efforts engagés par le COUD pour améliorer durablement la qualité des services de restauration. Il a notamment évoqué les investissements humains, matériels et financiers consentis à cet effet.

Le directeur du COUD a précisé que cette décision s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. À ce titre, il a clairement indiqué qu’aucune journée sans ticket ne sera désormais acceptée.

Dans son communiqué transmis à l’APS, Ndéné Mbodj a également souligné que ces pratiques nuisent au fonctionnement normal des services, entraînent une dégradation des infrastructures et affectent de manière significative les ressources financières du centre.

De leur côté, les étudiants ont réagi à la fermeture des restaurants universitaires. Le Collectif des amicales de l’UCAD a regretté que les étudiants n’aient pas pu se restaurer, notamment en cette période d’examens.

En réponse à ce qu’il qualifie de position de l’autorité, le collectif a annoncé une suspension des activités administratives du COUD, marquant ainsi son désaccord face à la décision prise.

