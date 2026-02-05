Starlink au Sénégal : l’ARTP clarifie le cadre réglementaire et rassure les acteurs du secteur



L’arrivée de Starlink sur le marché sénégalais des télécommunications continue de susciter des réactions contrastées. Si la solution d’accès à Internet par satellite est perçue par certains comme une avancée susceptible de réduire la fracture numérique, notamment dans les zones rurales et isolées, elle soulève également des interrogations et des réserves au sein du secteur.

Dans ce contexte, le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) a tenu, ce jeudi, à apporter des précisions sur les conditions encadrant l’implantation de l’opérateur satellitaire. Dahirou Thiam a rappelé que l’autorisation délivrée à Starlink repose sur un cadre réglementaire clair, élaboré de manière concertée.

Il a expliqué que cette autorisation s’appuie sur un cahier des charges préparé par l’ARTP en collaboration avec les différentes parties prenantes, notamment le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il a toutefois précisé que la communication détaillée sur les modalités de cette autorisation relève de la compétence du ministère concerné.

Garant de la régulation et de la concurrence, le responsable de l’ARTP a également souhaité rassurer les opérateurs en place ainsi que les consommateurs. Selon lui, tous les fournisseurs de services, sans distinction, sont soumis aux mêmes règles de régulation.

Il a insisté sur le rôle de l’ARTP, qui consiste à veiller à l’équilibre du marché, à assurer une concurrence saine et à garantir la protection des consommateurs, affirmant que l’institution exercera pleinement ses missions face à l’arrivée de ce nouvel acteur.

Ces propos ont été tenus en marge de la rencontre “Ettu koom koom”, organisée par KPMG, axée cette année sur le thème « Infrastructures numériques et connectivité universelle : enjeux, modèles et perspectives ». Une thématique en adéquation avec la dynamique de transformation numérique engagée par le Sénégal.

Dans ce cadre, l’introduction de solutions innovantes telles que Starlink apparaît à la fois comme une opportunité et un défi. Pour les autorités et les acteurs du secteur, l’enjeu demeure de concilier l’exploitation de ces nouvelles technologies avec la préservation d’un environnement concurrentiel équilibré et durable. rts