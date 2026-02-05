Menu
L'Actualité au Sénégal

Starlink au Sénégal : l’ARTP clarifie le cadre réglementaire et rassure les acteurs du secteur


Rédigé le Vendredi 6 Février 2026 à 07:35 | Lu 37 fois Rédigé par


Le directeur général de l’ARTP explique le cadre d’autorisation de Starlink au Sénégal et réaffirme le rôle du régulateur dans l’équilibre du marché.


Starlink au Sénégal : l’ARTP clarifie le cadre réglementaire et rassure les acteurs du secteur
 
L’arrivée de Starlink sur le marché sénégalais des télécommunications continue de susciter des réactions contrastées. Si la solution d’accès à Internet par satellite est perçue par certains comme une avancée susceptible de réduire la fracture numérique, notamment dans les zones rurales et isolées, elle soulève également des interrogations et des réserves au sein du secteur.
Dans ce contexte, le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) a tenu, ce jeudi, à apporter des précisions sur les conditions encadrant l’implantation de l’opérateur satellitaire. Dahirou Thiam a rappelé que l’autorisation délivrée à Starlink repose sur un cadre réglementaire clair, élaboré de manière concertée.
Il a expliqué que cette autorisation s’appuie sur un cahier des charges préparé par l’ARTP en collaboration avec les différentes parties prenantes, notamment le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il a toutefois précisé que la communication détaillée sur les modalités de cette autorisation relève de la compétence du ministère concerné.
Garant de la régulation et de la concurrence, le responsable de l’ARTP a également souhaité rassurer les opérateurs en place ainsi que les consommateurs. Selon lui, tous les fournisseurs de services, sans distinction, sont soumis aux mêmes règles de régulation.
Il a insisté sur le rôle de l’ARTP, qui consiste à veiller à l’équilibre du marché, à assurer une concurrence saine et à garantir la protection des consommateurs, affirmant que l’institution exercera pleinement ses missions face à l’arrivée de ce nouvel acteur.
Ces propos ont été tenus en marge de la rencontre “Ettu koom koom”, organisée par KPMG, axée cette année sur le thème « Infrastructures numériques et connectivité universelle : enjeux, modèles et perspectives ». Une thématique en adéquation avec la dynamique de transformation numérique engagée par le Sénégal.
Dans ce cadre, l’introduction de solutions innovantes telles que Starlink apparaît à la fois comme une opportunité et un défi. Pour les autorités et les acteurs du secteur, l’enjeu demeure de concilier l’exploitation de ces nouvelles technologies avec la préservation d’un environnement concurrentiel équilibré et durable.
rts


Actualité à Thiès

Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »

Lat Soukabé Fall - 04/02/2026 - 0 Commentaire
Délocalisation du 4 avril 2026 à Thiès : le maire salue un « moment de réconciliation avec la République »
Le maire de Thiès s’est prononcé, ce mardi 3 février 2026, lors d’une conférence de presse, sur la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de délocaliser la célébration de la...

Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie

Lat Soukabé Fall - 26/01/2026 - 0 Commentaire
Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie
La destruction de la fresque emblématique de la cité du rail continue de provoquer des réactions. Parmi les voix les plus audibles, celle d’Ousmane Diop, leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi...

Actualités

Tournée économique : le président Bassirou Diomaye Faye arrive à Kidira et se rend à Bakel

- 06/02/2026 - 0 Commentaire
Tournée économique : le président Bassirou Diomaye Faye arrive à Kidira et se rend à Bakel
En tournée dans le Sénégal oriental, le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Kidira avant des visites prévues à Bakel et Tambacounda.   Dans le cadre de sa tournée économique dans le...

UIDT de Thiès : les amicales d’étudiants décrètent 48 heures sans tickets pour protester contre la réforme des bourses

- 06/02/2026 - 0 Commentaire
UIDT de Thiès : les amicales d’étudiants décrètent 48 heures sans tickets pour protester contre la réforme des bourses
À l’Université Iba Der Thiam de Thiès, les amicales d’étudiants lancent des journées sans tickets pour dénoncer la suppression des rappels de bourses.   À l’Université Iba Der Thiam de Thiès...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags