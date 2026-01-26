Destruction de la fresque de Thiès : Ousmane Diop interpelle fermement la mairie

Pour Ousmane Diop, la disparition de cette œuvre artistique n’est pas un simple incident lié à des travaux d’aménagement. Elle traduit, selon lui, un manque de considération pour la culture, la mémoire collective et la participation citoyenne dans la gestion de la ville.



Dans une déclaration ferme, Ousmane Diop a rappelé que la fresque représentait bien plus qu’un décor urbain. « C’était un symbole, un message, une identité. Détruire une fresque sans consulter les artistes ni les populations, c’est effacer une partie de l’âme de Thiès », a-t-il martelé.



Il estime que cette décision révèle une vision réductrice du développement, centrée uniquement sur le béton et les infrastructures, au détriment de la culture et du vivre-ensemble.



Profitant de la polémique, Ousmane Diop a lancé un avertissement direct à l’équipe municipale.

Selon lui, les Thiessois sont de plus en plus attentifs à la manière dont leur ville est gérée et n’accepteront plus les décisions unilatérales.



« Gouverner, ce n’est pas imposer. Gouverner, c’est écouter, consulter et respecter », a-t-il déclaré, appelant la mairie à assumer ses responsabilités et à s’expliquer clairement sur les raisons de la destruction de la fresque.



À travers cette sortie, Ousmane Diop réaffirme sa vision pour Thiès : une ville moderne, certes, mais ancrée dans son histoire et respectueuse de ses créateurs. Il plaide pour la mise en place de mécanismes de protection des œuvres artistiques et pour une intégration réelle de la culture dans les politiques publiques locales.



Pour ses partisans, cette prise de position confirme qu’Ousmane Diop entend se poser comme le porte-voix des artistes, des jeunes et des citoyens marginalisés dans les choix municipaux.



Alors que les débats politiques commencent à s’intensifier à Thiès, cette affaire pourrait devenir un symbole de la contestation contre la gouvernance actuelle. Pour Ousmane Diop, la destruction de la fresque est un signal d’alarme : « Une ville qui détruit sa culture prend le risque de se perdre elle-même ».

