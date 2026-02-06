Keur Massar : dix personnes interpellées dans une affaire de recrutement frauduleux





La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le mercredi 4 février 2026, à la mise en garde à vue de dix personnes de nationalité sénégalaise. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie et plusieurs autres faits connexes.



Cette intervention est intervenue à la suite d’un renseignement ayant conduit les gendarmes à effectuer une opération à Diakhaye. Sur place, ils ont ciblé un établissement dans lequel les personnes interpellées menaient leurs activités. Celles-ci utilisaient une plateforme dénommée Qnet Infinity Millenials pour attirer et enrôler de nouveaux adhérents.



Le procédé reposait sur la promesse d’un emploi au sein d’une entreprise, conditionnée au versement de frais dits d’inscription, dont le montant variait entre 400 000 et 1 000 000 de francs CFA. En échange, les personnes recrutées recevaient des produits à commercialiser et participaient à des séances de formation présentées comme une préparation à un futur emploi.



Lors de la descente, les enquêteurs ont identifié quarante-cinq personnes considérées comme victimes. Elles étaient regroupées dans une salle aménagée en espace d’apprentissage, où se tenaient des cours appuyés par du matériel pédagogique.



Les vérifications menées ont également permis de constater que les responsables des activités ne détenaient aucun document administratif ni autorisation légale leur permettant d’exercer. L’ensemble du matériel retrouvé sur les lieux a été saisi par les forces de l’ordre.



Les dix individus interpellés ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’établir toutes les responsabilités et de déterminer l’existence éventuelle d’autres personnes affectées par ces pratiques.

