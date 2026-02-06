UCAD : des tensions sur la Corniche Ouest après la fermeture des restaurants universitaires



La Corniche Ouest de Dakar a connu une situation particulièrement tendue à la suite d’un mouvement de contestation des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). La fermeture des restaurants universitaires a provoqué une vive réaction, faisant évoluer une simple protestation en affrontements entre étudiants et forces de défense et de sécurité.

Dès les premières heures de la journée, des étudiants ont installé des barricades le long de la Corniche, rendant la circulation difficile, voire impossible par endroits. Des pneus, des pierres et divers objets ont été utilisés pour bloquer l’axe, tandis que les forces de l’ordre tentaient de rétablir la circulation et de sécuriser la zone. Cette situation a donné lieu à des échanges tendus entre les deux camps.

Selon le Collectif des amicales de l’UCAD, la fermeture des restaurants universitaires aurait été décidée sur instruction du ministre Daouda Ngom. En pleine période d’évaluations académiques, cette mesure a été perçue par les étudiants comme une décision inopportune, les privant de moyens essentiels pour se restaurer.

En réponse, les étudiants ont annoncé la suspension des activités administratives du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Ils ont averti que toute tentative de pression resterait sans effet et ont appelé les étudiants à se mobiliser davantage si aucune solution rapide n’était proposée.

Sur le terrain, les tensions sont restées vives pendant plusieurs heures. Des échanges de projectiles, des mouvements de dispersion et de regroupement se sont succédé, sous le regard des riverains et des automobilistes fortement ralentis par d’importants embouteillages.

La situation demeure préoccupante. À l’UCAD, la crise dépasse désormais le cadre d’une simple revendication sociale et s’apparente à un bras de fer entre étudiants et autorités, tandis que l’absence de dialogue immédiat fait craindre une aggravation des tensions. dakaractu