Ziguinchor : le CEM Lyndiane 2 victime d’un cambriolage, du matériel pédagogique emporté


Jeudi 6 Novembre 2025


Le CEM Lyndiane 2 de Ziguinchor a été cambriolé dans la nuit du 4 au 5 novembre. Les voleurs ont dérobé du matériel pédagogique et électrique, causant d’importants préjudices à l’établissement.


La série de cambriolages dans les établissements scolaires de Ziguinchor se poursuit. Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 novembre, le Collège d’enseignement moyen (CEM) Lyndiane 2, situé en périphérie de la ville, a été la cible de malfaiteurs qui ont emporté une grande partie du matériel pédagogique et électrique, rapporte L’Observateur.

Selon le principal de l’établissement, Alpha Diallo, les voleurs ont forcé la porte principale avant de pénétrer dans les bureaux administratifs. « Les cambrioleurs ont défoncé les portes du bureau du principal et celles des surveillants pour s’emparer du matériel informatique », a-t-il expliqué, visiblement très affecté.

Le préjudice matériel est considérable : deux vidéoprojecteurs neufs, un ordinateur portable, un écran, des fournitures scolaires destinées aux élèves démunis et du matériel électrique estimé à environ 400 000 FCFA ont été volés. « Ces vidéoprojecteurs venaient tout juste d’être acquis dans le cadre d’un programme avec l’Académie de Ziguinchor. Leur disparition va lourdement perturber nos activités pédagogiques », a déploré M. Diallo.

L’absence de gardiennage nocturne semble avoir facilité le cambriolage. Le principal avait pourtant proposé aux parents d’élèves de cotiser 3 000 FCFA chacun afin d’engager deux gardiens, mais la suggestion n’avait pas été retenue.

C’est la femme de ménage, arrivée tôt le matin, qui a découvert les dégâts et alerté la direction. Les policiers du commissariat de Ziguinchor se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations. Un marteau, ayant probablement servi à forcer les portes, a été retrouvé. L’enquête se poursuit.

