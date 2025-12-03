CAN 2025 : le Sénégal s’impose nettement face au Botswana pour son entrée en lice





Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne en Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 en s’imposant largement face au Botswana (3-0), mardi à Tanger, lors de la première journée du groupe D.



Dès les premières minutes, les Lions ont pris le contrôle des débats, multipliant les offensives. Sans les nombreuses interventions décisives du gardien botswanais Phoko, le score aurait pu évoluer très rapidement en faveur des Sénégalais. Ce dernier a longtemps retardé l’échéance face aux tentatives répétées d’Iliman Ndiaye et aux montées dangereuses d’Ismaïla Jakobs, très actif sur son côté.



La résistance du Botswana a finalement cédé à la 39ᵉ minute. Bien servi par Jakobs, Nicolas Jackson conclut d’un tir précis et ouvre le score, effaçant ainsi une occasion manquée plus tôt dans la rencontre.



Jusqu’à la pause, le Sénégal a continué à dicter le rythme du jeu, tandis que les Zèbres ont tenté quelques incursions sans réellement inquiéter Édouard Mendy, peu sollicité durant la partie.



Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a pas changé. Toujours dominateurs, les Lions doublent la mise à la 58ᵉ minute, avec un nouveau but de Nicolas Jackson, qui signe ainsi un doublé et porte son compteur à sept réalisations avec la sélection nationale.



Contraints de se découvrir après ce second but, les joueurs botswanais n’ont pas réussi à inverser la tendance. Le Sénégal, solide et bien organisé, a poursuivi sa maîtrise collective.



En fin de rencontre, les entrants Chérif Ndiaye et Cheikh Sabaly ont scellé définitivement le sort du match. À la 90ᵉ minute, le premier inscrit le troisième but sur une passe décisive du second.



Grâce à ce succès 3-0, le Sénégal prend provisoirement la tête du groupe D. Dans l’autre rencontre de la poule, la République démocratique du Congo s’est imposée sur le score de 1-0 face au Bénin.

