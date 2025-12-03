CAN 2025 : l’engouement pour les maillots des Lions tarde à Dakar avant le match contre le Botswana





À l’approche du coup d’envoi du premier match des Lions du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, l’effervescence autour des maillots et accessoires officiels se fait encore attendre sur les marchés de Dakar. Les commerçants misent sur un bon départ de l’équipe nationale pour stimuler les ventes.



Au marché de Keur Massar, l’événement sportif qui se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 ne semble pas encore dominer les conversations des passants. Malgré cela, Abdoulaye Ndiaye a déjà approvisionné sa cantine en maillots, bandeaux et drapelets, en attendant l’arrivée de clients, qui se font encore rares. “Les clients commencent à venir, mais timidement”, confie-t-il, optimiste pour les jours à venir. Dans le commerce de maillots depuis 2019, il estime que l’intérêt des supporters grimpera lorsque le Sénégal entrera en compétition.



De l’autre côté du pont, Pape Sarr, marchand ambulant, a accroché des maillots aux couleurs nationales sur un poteau électrique, espérant capter l’attention des passants. Les Lions affrontent le Botswana ce mardi à 15 heures pour le compte de la première journée du groupe D de la CAN 2025.



À Colobane, la boutique d’Aboubacar Sadikh Diakhaté est également bien fournie en articles aux couleurs de l’équipe nationale. Le commerçant note un début lent, qu’il attribue à la situation économique, tout en restant convaincu que les ventes augmenteront si l’équipe remporte ses premiers matchs. “Avec le manque d’argent, les gens veulent être prudents. Mais si le Sénégal gagne un à deux matchs, il y aura un véritable engouement”, explique-t-il.



Cheikh Niang partage la même attente, affichant sa confiance dans les capacités du groupe sénégalais. “Le Sénégal a un groupe capable de renverser toutes les équipes présentes au Maroc pour la CAN”, affirme-t-il.



Au marché de Petersen, Babacar Ndiaye, grossiste, anticipe un afflux de clients similaire aux années précédentes. “Il nous arrivait de vendre jusqu’à une centaine de douzaines de maillots par jour lorsque les Lions débutaient bien leur compétition”, se souvient-il.



Sur l’avenue Dardanelles, surnommée “Mbedd Al Qaeda” par les vendeurs ambulants, Mame Thierno Ndiaye propose des drapelets, bracelets, bandeaux et trompettes aux couleurs nationales. “Depuis ce matin, j’ai déjà vendu pas mal d’articles à 300 FCFA l’unité”, indique-t-il. Son collègue Amadou Sall, grossiste au marché Sandaga, préfère attendre les prochains jours avant d’investir dans de nouveaux lots de maillots, par prudence.



L’équipe du Sénégal évolue dans le groupe D de la CAN 2025 aux côtés du Botswana, du Bénin et de la République démocratique du Congo. Les commerçants misent sur un bon début des Lions pour dynamiser leurs ventes dans les prochains jours.

