Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025 à 12:13 | Lu 74 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’école élémentaire Cheikh Ibra Fall de Thiès a organisé ce mardi la deuxième édition du forum communautaire MOHEBS (Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal), qui concerne tous les niveaux du primaire. L’événement a réuni enseignants, parents, élèves et acteurs éducatifs pour échanger sur les pratiques pédagogiques, les supports bilingues et les stratégies pour améliorer la réussite scolaire de l’ensemble des élèves.


Thiès : Deuxième édition du forum MOHEBS pour l’enseignement bilingue à l’école Cheikh Ibra Fall

Le MOHEBS encourage l’apprentissage dans la langue maternelle dès l’entrée à l’école élémentaire, avec une transition progressive vers le français. Le forum a présenté :

  Lecture et écriture : consolidation des acquis en langue nationale et apprentissage progressif du français pour tous les niveaux élémentaires.

  Mathématiques, sciences et éveil culturel : enseignés d’abord dans la langue maternelle, puis progressivement en français.

  Ateliers pratiques, contes, chansons et jeux éducatifs : pour renforcer la compréhension, l’expression orale et la participation active des élèves.

 

À travers le MOHEBS, l’État du Sénégal vise à :

   Améliorer la qualité et la compréhension des apprentissages dès le primaire,

   Valoriser les langues et cultures locales,

   Réduire le taux d’échec scolaire et motiver les élèves à progresser dans toutes les matières.

 

Cette deuxième édition du forum a permis aux parents et acteurs locaux de découvrir les supports pédagogiques bilingues, de poser leurs questions et de partager leurs expériences avec les enseignants.
L’objectif est de renforcer le lien entre école et communauté pour un apprentissage plus efficace et durable.
 

Grâce à cette initiative, les élèves de l’école Cheikh Ibra Fall devraient maîtriser progressivement leur langue maternelle et le français, tout en consolidant leurs compétences dans toutes les matières fondamentales.
La deuxième édition du forum confirme l’engagement de l’État et de la communauté pour une éducation inclusive, de qualité et respectueuse de l’identité culturelle sénégalaise.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags