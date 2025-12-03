Communiqué de SOFTCARE : l’entreprise clarifie sa position face aux polémiques





Après plusieurs jours de débats relayés sur les réseaux sociaux et dans certains médias, SOFTCARE SN COMPANY LTD a décidé de prendre la parole. Dans un communiqué rendu public, l’entreprise explique qu’elle avait jusqu’alors choisi de ne pas s’exprimer, faisant le choix de faire confiance aux autorités compétentes pour établir les faits sur la base d’éléments objectifs.



Cette réserve, précise la société, visait à éviter toute intervention susceptible d’occuper inutilement l’espace public. Toutefois, face à la diffusion d’informations jugées inexactes et au risque de confusion au sein de l’opinion, SOFTCARE estime désormais nécessaire d’apporter des précisions.



L’entreprise affirme ainsi sa confiance totale envers le gouvernement sénégalais et le groupe d’enquête conjoint chargé des investigations en cours. Elle indique qu’elle coopérera pleinement avec les autorités concernées et invite l’ensemble des parties prenantes à attendre calmement les conclusions officielles avant toute prise de position.



SOFTCARE dénonce également la propagation de rumeurs et d’accusations qu’elle considère comme infondées sur les plateformes numériques. À ce titre, la société précise qu’elle se réserve le droit d’engager toutes les démarches prévues par la loi afin de défendre ses intérêts et préserver son image.



Présente au Sénégal depuis de nombreuses années, l’entreprise rappelle sa contribution à l’économie nationale, soulignant la création de plus de 500 emplois directs ainsi que de nombreux emplois indirects. Elle réaffirme son engagement à respecter scrupuleusement les lois et règlements en vigueur, tout en plaçant la santé et la sécurité des consommateurs au centre de ses préoccupations.



SOFTCARE met également en avant son attachement aux valeurs démocratiques du Sénégal, qu’elle décrit comme un État de droit où nul ne devrait être inquiété ou voir ses intérêts affectés sans fondement. L’entreprise insiste par ailleurs sur l’importance de la production locale, considérée comme un levier essentiel pour l’emploi, l’industrialisation et l’adéquation des produits aux réalités du marché national.



Enfin, SOFTCARE renouvelle son engagement constant en faveur de normes de qualité élevées, de la satisfaction des consommateurs et du respect strict des dispositions législatives et réglementaires applicables.

