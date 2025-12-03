Collision à Kahone : 47 blessés, dont six dans un état grave





Un accident de la circulation survenu tôt mardi matin dans la commune de Kahone, au centre du pays, a fait quarante-sept blessés, parmi lesquels six se trouvent dans un état grave, selon les services de secours.



La 31ᵉ compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a été alertée aux environs de 7 heures pour une collision sur la route nationale numéro 1 (RN1), en direction de Kaffrine.



L’incident a impliqué un camion immatriculé au Mali et un bus de transport public de voyageurs en provenance de Kédougou, a indiqué Yahya Mané, commandant de la compagnie concernée.



D’après le capitaine Mané, la majorité des personnes blessées sont originaires de la République de Guinée. Elles ont toutes été prises en charge puis évacuées vers le service d’accueil et d’urgence du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.



Après les constats effectués sur les lieux, une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les causes exactes de cet accident.

