Ziguinchor : la Section de recherches démantèle un réseau de trafic de chanvre indien à Samine

Le mardi 4 février 2026, à Samine, les éléments de la SR, appuyés par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Goudomp, ont procédé à l’interpellation d’un individu pour trafic de chanvre indien. Au cours de cette même opération, quatre femmes exerçant la prostitution ont également été arrêtées pour défaut de carnet sanitaire réglementaire. Les gendarmes ont par ailleurs saisi deux kilogrammes de chanvre indien.





Poursuivant leurs actions dans la même dynamique, les forces de l’ordre ont mené, dans la nuit du 4 au 5 février, une autre opération ciblée au village de Yarang, dans la commune de Samine. Celle-ci a permis l’interpellation d’un individu de nationalité étrangère, présenté comme le cerveau d’un réseau de trafic de chanvre indien opérant dans la zone.





Les investigations menées à son domicile ont conduit à la saisie de deux kilogrammes supplémentaires de chanvre indien ainsi que la somme de 35 000 francs CFA, suspectée de provenir de la vente de la drogue.





La Gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter contre le trafic de stupéfiants et les activités criminelles connexes. Elle invite, à cet effet, les populations à collaborer activement en fournissant tout renseignement utile via son Centre d’appel, accessible gratuitement aux numéros verts 123 et 800 00 20 20.

