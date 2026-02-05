Menu
Touba : un maçon de 27 ans en garde à vue après des accusations graves


Rédigé le Jeudi 5 Février 2026 à 17:03 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire trouble secoue le quartier Darou Tanzil, à Touba, où un maçon de 27 ans, A. A. Bèye, est actuellement en garde à vue. Selon L’Observateur, tout a commencé lorsqu’il a été accusé par S. M. Diène du vol de 45 000 francs CFA par son fils, C. Diène, âgé de 17 ans.


Alerté, le père de l’adolescent a conseillé à Bèye de porter plainte tout en cherchant à retrouver son fils. Lorsqu’il retrouve l’adolescent, il le conduit à la police. Mais lors de l’audition, l’affaire prend une tournure inattendue : l’adolescent accuse Bèye de comportements inappropriés.
 

Toujours selon le journal, S. M. Diène indique qu’un jour, Bèye avait promis une somme d’argent à son fils en échange de services personnels. L’adolescent affirme n’avoir reçu qu’une partie de l’argent et avoir ensuite pris 45 000 francs CFA à Bèye.
 

Interrogé, Bèye reconnaît avoir eu des gestes déplacés envers l’adolescent, mais nie tout acte plus grave. Toutefois, les conclusions médicales de l’hôpital Matlaboul Fawzaïni relèvent des traces physiques suspectes.
 

Lors d’une deuxième audition, l’adolescent indique que d’autres enfants auraient également été affectés par le comportement de Bèye. Confronté à ces nouvelles accusations, Bèye admet certains gestes inappropriés, mais assure avoir cessé dès qu’il a compris qu’ils étaient inacceptables.
 

À la suite de ces plaintes, le maçon a été placé en garde à vue au commissariat spécial de Touba. L’enquête se poursuit afin de clarifier les faits et déterminer la responsabilité de l’accusé.



