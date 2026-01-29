Transparence de l’État : Ibrahima Hamidou Dème annonce une plainte contre le Premier ministre et le ministre des Finances

Ibrahima Hamidou Dème interpelle le gouvernement sur la transparence

Deux ans après l’élection de PASTEF, le juge Ibrahima Hamidou Dème interpelle le pouvoir et annonce une plainte pour non-respect de la loi sur l’accès à l’information

Mercredi 10 janvier 2026 – Dakar, Sénégal – Dans une sortie remarquée, Ibrahima Hamidou Dème, ancien magistrat et président du mouvement Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté (ETIC), a dressé un réquisitoire sévère contre le pouvoir en place. Près de deux ans après l’accession de PASTEF à la magistrature suprême, le « Juge Dème » déplore l’absence de rupture sur une question centrale : la transparence dans la gestion de l’État.

Se fondant sur la loi n°2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l’accès à l’information, l’ancien juge a saisi les plus hautes autorités de l’État le 8 janvier dernier pour demander une information publique d’intérêt majeur : le montant exact des fonds spéciaux (ou « fonds politiques ») alloués au Président de la République et au Premier ministre pour les budgets 2025 et 2026.

« L’intention n’était nullement polémique mais pédagogique », précise-t-il, rappelant qu’il s’agissait de démontrer aux citoyens comment utiliser la loi pour accéder à une information officielle, dans une perspective d’éducation civique et de lutte contre les fake news.

Violation manifeste de la loi sur l’accès à l’information

Mais aucune réponse n’a été donnée par la Présidence, la Primature, ni le ministère des Finances, au-delà du délai légal de 15 jours francs. Ibrahima Dème dénonce une « violation caractérisée et délibérée » de la loi, d’autant plus grave qu’elle vient « des autorités mêmes qui l’ont promulguée ».

Il y voit une poursuite des anciennes pratiques d’opacité, en contradiction totale avec les engagements de rupture et de redevabilité portés lors de la campagne de 2024.

Plainte annoncée contre les autorités

Face à cette situation, l’ancien magistrat a annoncé une mesure inédite : le dépôt d’une plainte contre le Premier ministre et le ministre des Finances, sur la base de l’article 30 de la loi sur l’accès à l’information. Il s’agit selon lui d’un devoir citoyen pour « restaurer la crédibilité de l’État ».

« Un juge ne peut équitablement apprécier la fausseté d’une allégation lorsque la vérité factuelle est délibérément dissimulée », a-t-il martelé, accusant le silence de l’État de nourrir la désinformation, tout en criminalisant les citoyens qui en subissent les effets.

Un appel à une gouvernance responsable

Enfin, Ibrahima Dème a conclu en appelant l’ensemble des autorités à assumer pleinement leurs engagements de transparence, soulignant que « la redevabilité est un impératif catégorique », surtout dans un pays confronté à de graves défis socio-économiques.

Le Sénégal de demain ne pourra se construire que sur une base solide de vérité, d’éthique et de responsabilité, a-t-il affirmé avec gravité.

Seyelatyr