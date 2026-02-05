Incident informatique à la DAF : suspension provisoire de la production des cartes d’identité





La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), relevant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, est confrontée à un incident d’ordre informatique ayant affecté son système. Dans un communiqué officiel publié le 5 février 2026, le Directeur de la DAF a informé l’opinion publique qu’un dysfonctionnement technique a entraîné l’arrêt provisoire du service de production des cartes nationales d’identité.



Cette situation survient dans un contexte sensible, marqué par la diffusion d’informations sur les réseaux sociaux et certaines plateformes du dark web faisant état d’une possible intrusion informatique visant les bases de données de l’État du Sénégal. Ces informations évoquent une éventuelle exposition de données liées à l’identité, à la biométrie ainsi qu’aux fichiers électoraux.



Face aux préoccupations soulevées, la Direction de l’Automatisation des Fichiers a tenu à rassurer les citoyens. Selon le communiqué signé par le Commissaire de Police Principal Ibrahima Dieng, l’intégrité des données personnelles des usagers n’a subi aucune altération.



Le document précise que les populations et les usagers peuvent être rassurés quant à la sécurité de leurs données, lesquelles restent intactes. Les services techniques concernés ont par ailleurs été mobilisés afin de corriger le dysfonctionnement et de permettre la reprise normale des activités, notamment la délivrance des cartes nationales d’identité.



La DAF indique également qu’une enquête a été ouverte afin d’identifier l’origine exacte de l’incident, d’en mesurer la portée réelle et d’évaluer d’éventuelles failles du système d’information.

