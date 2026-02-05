Cybersécurité : quand les données des citoyens sénégalais deviennent vulnérables

La DAF, rattachée au ministère de l’Intérieur, joue un rôle central dans la gestion des données biométriques, de l’état civil et de l’immigration. Autant d’informations sensibles qui concernent directement des millions de Sénégalais. Selon des sources non officielles, un groupe de cybercriminels aurait chiffré et exfiltré une importante quantité de données, rendant les systèmes inaccessibles. À ce stade, aucune confirmation officielle n’a encore été donnée par les autorités.



Dans les quartiers, sur les réseaux sociaux et dans les forums en ligne, l’inquiétude est palpable. Beaucoup s’interrogent : leurs données sont-elles en sécurité ? Peuvent-elles être utilisées à des fins frauduleuses ? Certains redoutent des usurpations d’identité, d’autres craignent que ces informations ne tombent entre de mauvaises mains, avec des conséquences imprévisibles.





Pour de nombreux citoyens, cette situation met en lumière une réalité souvent ignorée : la fragilité des systèmes numériques qui centralisent aujourd’hui des informations vitales. « On nous demande nos empreintes, nos photos, nos numéros, mais on ne sait pas comment tout cela est protégé », confie un usager rencontré à Dakar.



La digitalisation des services publics a certes facilité de nombreuses démarches administratives, réduisant les files d’attente et accélérant les procédures. Mais elle a aussi ouvert la porte à de nouvelles formes de risques, notamment les cyberattaques, de plus en plus fréquentes et sophistiquées à travers le monde.





Des spécialistes rappellent que les administrations publiques, souvent dotées de moyens techniques limités et de systèmes vieillissants, constituent des cibles privilégiées pour les groupes de hackers. Le manque de formation du personnel et l’insuffisance de protocoles de sécurité renforcent cette vulnérabilité.



Au-delà de l’incident lui-même, c’est la relation de confiance entre l’État et les citoyens qui est mise à l’épreuve. La protection des données personnelles n’est plus un luxe, mais une responsabilité sociale et institutionnelle. Le silence des autorités, même temporaire, alimente les rumeurs et accentue l’anxiété collective.





Des voix s’élèvent pour demander plus de transparence, une meilleure communication en cas de crise numérique, et surtout des investissements durables dans la cybersécurité. Car derrière les serveurs et les lignes de code, ce sont des vies, des identités et des droits fondamentaux qui sont en jeu.



Cette affaire, qu’elle soit confirmée ou non, pourrait marquer un tournant dans la perception du numérique au Sénégal. Elle rappelle l’urgence de sensibiliser les citoyens à la protection de leurs données et d’engager un débat national sur la souveraineté numérique.





En attendant des clarifications officielles, une chose est certaine : dans une société de plus en plus connectée, la cybersécurité n’est plus une affaire de spécialistes. Elle concerne tout le monde.

