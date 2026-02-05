Méckhé : une gérante de guichet de transfert d’argent victime d’un acte frauduleux





Un individu dont l’identité n’est pas encore connue a soustrait la somme de 1 100 000 francs CFA à la responsable d’un guichet de transfert d’argent, mercredi, dans la commune de Méckhé, à l’ouest du pays. Les faits ont été rapportés par une source sécuritaire ayant souhaité garder l’anonymat.



Selon les informations recueillies, l’homme s’est présenté aux alentours de 10 heures dans un guichet situé au quartier Ndiop, en se faisant passer pour un client ordinaire. D’après le témoignage de la gérante, il a indiqué vouloir effectuer un dépôt ou un transfert d’un montant de 1 500 000 francs CFA.



Pendant que la responsable du guichet vérifiait la disponibilité de la somme demandée, l’individu l’aurait aspergée d’un liquide supposé provoquer un endormissement momentané, entraînant une perte de connaissance.



À son réveil, la gérante a constaté la disparition de 1 100 000 francs CFA contenus dans la caisse, tandis que le prétendu client avait quitté les lieux.



Une plainte contre X a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Méckhé, qui a ouvert une enquête afin d’identifier l’auteur des faits.

