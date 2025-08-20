Menu
Ziguinchor : découverte macabre d’un SDF dans une maison abandonnée à Santhiaba


Rédigé le Jeudi 21 Août 2025 à 13:08


À Santhiaba, Ziguinchor, le corps en décomposition avancée d’un homme sans domicile fixe a été retrouvé dans une maison abandonnée. La dépouille a été transférée à la morgue puis remise à ses proches.


À Ziguinchor, le quartier Santhiaba a été marqué avant-hier par une découverte macabre. Vers 14 heures, le corps sans vie d’un sans domicile fixe a été retrouvé dans une maison en construction laissée à l’abandon.

Selon Libération, ce sont de jeunes garçons qui, en rôdant autour du bâtiment situé en face d’une librairie, ont fait la découverte du corps en état de décomposition avancée. Alertés, les sapeurs-pompiers et la police se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage. La dépouille a ensuite été transportée à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor.

La victime, identifiée comme étant Alassane Boye, âgé d’environ 60 ans, a été retrouvée allongée sur un matelas. L’état de putréfaction était tel que le médecin légiste n’a pas pu réaliser d’autopsie afin de déterminer les causes du décès. Ce mercredi, le corps a été remis à ses proches pour l’organisation de ses funérailles.

