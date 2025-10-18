Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 22:18 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a réuni une foule nombreuse de fidèles venus honorer la mémoire de cette grande figure spirituelle, sous le regard bienveillant des autorités locales, notamment le maire de Thiès, Dr Babacar Diop.


Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

À travers ce projet, la communauté de Sampathé souhaite perpétuer l’héritage moral et religieux laissé par Thierno Djibril Wone, connu pour sa sagesse, son enseignement du Coran et son attachement aux valeurs de paix et de solidarité. Le futur mausolée sera érigé sur le site même où le guide religieux a longtemps dispensé son savoir.

Dans son allocution, le Khalif a salué « l’unité retrouvée des fils et filles de Sampathé autour d’un projet de mémoire et de foi ». Il a également remercié les autorités religieuses et administratives qui ont soutenu l’initiative dès ses débuts.

Présent à la cérémonie, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a rendu un vibrant hommage à Thierno Djibril Wone.

« Thierno Djibril Wone a incarné des valeurs qui transcendent les générations. Il a contribué à forger des consciences et à maintenir la cohésion dans notre cité. Ce mausolée sera un lieu de mémoire, mais aussi d’inspiration pour nos jeunes », a-t-il déclaré devant la foule.

Le maire a également réaffirmé l’engagement de la municipalité à accompagner toutes les initiatives qui participent à la promotion du patrimoine religieux et culturel de Thiès.

La cérémonie a été ponctuée de prières, de lectures coraniques et de chants religieux. Plusieurs dignitaires et érudits venus d’autres localités ont pris la parole pour évoquer la vie exemplaire du défunt.
Les participants ont ensuite assisté, dans un profond recueillement, à la pose symbolique de la première pierre, marquant le début des travaux du futur mausolée.

Décédé récemment, Thierno Djibril Wone laisse derrière lui un vaste héritage spirituel et humain. Son enseignement et son humilité continuent d’inspirer de nombreux disciples dans la région de Thiès et au-delà. Le mausolée de Sampathé devrait devenir un haut lieu de pèlerinage et de transmission religieuse, renforçant ainsi l’identité culturelle et spirituelle du terroir.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal
Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que la fièvre de la Vallée du Rift touche désormais six régions du Sénégal, avec 258 cas confirmés et 21 décès, tout en précisant qu’il ne s’agit pas...

Décès d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Décès d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne
Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après le décès d’un nouveau-né à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, afin d’élucider les circonstances du drame et de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags