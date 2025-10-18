Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

À travers ce projet, la communauté de Sampathé souhaite perpétuer l’héritage moral et religieux laissé par Thierno Djibril Wone, connu pour sa sagesse, son enseignement du Coran et son attachement aux valeurs de paix et de solidarité. Le futur mausolée sera érigé sur le site même où le guide religieux a longtemps dispensé son savoir.

Dans son allocution, le Khalif a salué « l’unité retrouvée des fils et filles de Sampathé autour d’un projet de mémoire et de foi ». Il a également remercié les autorités religieuses et administratives qui ont soutenu l’initiative dès ses débuts.



Présent à la cérémonie, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a rendu un vibrant hommage à Thierno Djibril Wone.



« Thierno Djibril Wone a incarné des valeurs qui transcendent les générations. Il a contribué à forger des consciences et à maintenir la cohésion dans notre cité. Ce mausolée sera un lieu de mémoire, mais aussi d’inspiration pour nos jeunes », a-t-il déclaré devant la foule.



Le maire a également réaffirmé l’engagement de la municipalité à accompagner toutes les initiatives qui participent à la promotion du patrimoine religieux et culturel de Thiès.



La cérémonie a été ponctuée de prières, de lectures coraniques et de chants religieux. Plusieurs dignitaires et érudits venus d’autres localités ont pris la parole pour évoquer la vie exemplaire du défunt.

Les participants ont ensuite assisté, dans un profond recueillement, à la pose symbolique de la première pierre, marquant le début des travaux du futur mausolée.



Décédé récemment, Thierno Djibril Wone laisse derrière lui un vaste héritage spirituel et humain. Son enseignement et son humilité continuent d’inspirer de nombreux disciples dans la région de Thiès et au-delà. Le mausolée de Sampathé devrait devenir un haut lieu de pèlerinage et de transmission religieuse, renforçant ainsi l’identité culturelle et spirituelle du terroir.

