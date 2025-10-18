Menu
Décès d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne


Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après le décès d’un nouveau-né à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, afin d’élucider les circonstances du drame et de situer les responsabilités.


Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé, ce lundi, l’ouverture d’une enquête interne pour faire la lumière sur le décès d’un nouveau-né à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, survenu à la suite d’une présumée insuffisance dans la prise en charge d’une patiente en travail.

Dans un communiqué transmis à l’APS, le ministère déclare “déplorer profondément cet événement, qui n’honore pas notre système de santé”.

Conformément aux procédures en vigueur, une enquête complète et rigoureuse sera diligentée afin d’élucider les circonstances du drame et de déterminer les responsabilités. Celle-ci portera sur l’ensemble du parcours de soins de la patiente et sur les conditions de son accueil à l’hôpital régional.

Le ministère assure que toutes les conséquences seront tirées et que les mesures nécessaires seront prises. Il réaffirme également son engagement pour la sécurité des patients, la qualité des soins et le renforcement des dispositifs de prise en charge, afin d’éviter la répétition de tels incidents.

Enfin, le ministère exprime sa compassion à la famille endeuillée et lui adresse ses condoléances les plus sincères.




