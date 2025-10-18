Menu
Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal


Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que la fièvre de la Vallée du Rift touche désormais six régions du Sénégal, avec 258 cas confirmés et 21 décès, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une maladie transmissible entre humains.


La fièvre de la Vallée du Rift s’étend désormais à six régions du Sénégal, où 258 cas ont été enregistrés, dont 21 décès, a annoncé ce lundi le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy.

“L’épidémie a touché six régions du Sénégal, avec une présence plus marquée dans le nord. Au total, 258 personnes ont été contaminées, et 21 décès ont été recensés”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse consacrée à la maladie.

Le ministre a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas d’une maladie à transmission interhumaine, mais plutôt d’une infection se situant “à la croisée de la santé humaine et animale”. Selon lui, les moustiques et le bétail s’échangent le virus, ce dernier constituant “le principal réservoir”.

Pour endiguer la propagation, un travail multisectoriel est en cours, impliquant plusieurs ministères dans la riposte nationale contre l’épidémie. Ibrahima Sy a enfin appelé la population à adopter les bons comportements pour limiter les risques de contamination.

