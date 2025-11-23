Youssou Ndour couronné du Grand Prix Sacem 2025 : une nouvelle consécration mondiale pour le Roi du Mbalax

Cette récompense honore son dernier album, « Éclairer le monde », un projet salué pour sa profondeur artistique, sa richesse sonore et son message universel. Avec cette nouvelle distinction, Youssou Ndour confirme une fois de plus son statut de monument musical, dont l’influence dépasse largement les frontières du Sénégal.



L’annonce, accueillie avec fierté par la communauté artistique sénégalaise, a également été saluée par le Ministre de la Culture, qui a félicité l’artiste à travers un message vibrant sur les réseaux sociaux.



Artiste complet, entrepreneur visionnaire, leader d’opinion et ambassadeur culturel, Youssou Ndour continue, malgré une carrière longue de plusieurs décennies, de surprendre et d’inspirer. Ses prestations restent des événements très attendus, et ses chansons continuent de marquer des générations entières.



Avec ce Grand Prix Sacem, le « Roi du Mbalax » prouve une fois de plus qu’il demeure une figure incontournable de la musique mondiale — un artiste dont la lumière n’a pas fini d’« éclairer le monde ».

