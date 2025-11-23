Thiès : lancement d’un forage sur l’avenue Caen et dernière phase d’ouverture de la route à Aynina Fall













Sur l’avenue Caen, le maire a procédé au lancement des travaux d’un nouveau forage, un projet très attendu par les habitants. Cette infrastructure constitue une étape déterminante pour sécuriser l’alimentation en eau et réduire les perturbations fréquemment signalées dans plusieurs quartiers.



Selon la municipalité, ce forage permettra d’augmenter les capacités de distribution, de soulager les zones fortement touchées par les pénuries et de rapprocher davantage le service public des populations.

L’amélioration de l’accès à l’eau contribuera également à faciliter l’entretien des jardins publics et des espaces verts, un élément clé pour renforcer l’embellissement urbain et améliorer le cadre de vie des Thiessois.



Quelques instants plus tard, le maire Babacar Diop s’est rendu à Aynina Fall, où les équipes techniques finalisent la dernière phase des travaux d’ouverture de la route. Une fois mise en service, cette voie contribuera de manière significative à désengorger plusieurs axes de la ville, à fluidifier la circulation et à améliorer la sécurité des usagers.



Pour le maire, il s’agit d’un engagement respecté envers les habitants :

« Ces initiatives traduisent notre détermination à impulser des changements concrets à Thiès et à répondre aux préoccupations de notre communauté. »



Entre les efforts consentis dans l’accès à l’eau, l’aménagement des espaces publics et les investissements dans la mobilité, la municipalité affirme sa volonté d’accélérer les chantiers prioritaires afin d’offrir des services publics de meilleure qualité.



Ces deux actions, menées dans la même matinée, illustrent l’ambition claire des autorités locales : faire de Thiès une ville moderne, fonctionnelle et tournée vers l’avenir.



À l’issue de ces activités, le maire Babacar Diop a adressé un message solennel au Chef de l’État :



« Monsieur le Président de la République, Thiès est prête pour accueillir la fête de l’Indépendance du 4 avril 2026. »



Un signal fort qui confirme la mobilisation et la préparation de la ville pour ce grand rendez-vous national.

