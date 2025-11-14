Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Célèbrent l’Excellence Éducative

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Célèbrent l’Excellence au CFEE 2025

Thiès, 2025 – Dans une ambiance de célébration et de reconnaissance, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Thiès-Ville, dirigée par M. Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de la Commune de Thiès Nord ont coorganisé une grande cérémonie d’hommage aux enseignants de la commune. Cette initiative vise à magnifier les excellents résultats obtenus au CFEE 2025 et à valoriser l’engagement des équipes éducatives.

Un Taux de Réussite Remarquable : 83,53 %

L’IEF de Thiès-Ville se distingue cette année encore avec un taux de réussite de 83,53 % au CFEE, plaçant la circonscription parmi les plus performantes au niveau national. Ces résultats sont le fruit d’un engagement sans faille des enseignants, des directeurs, des encadreurs et des autorités locales.

Vers une École Plus Citoyenne et Plus Inclusive

Dans son intervention, l’inspecteur Mamadou Aliou Diallo a mis en avant la vision du ministère à travers la Nouvelle Initiative de Transformation Humaniste de l'Éducation (NITE), qui prône une école fondée sur les valeurs, la citoyenneté et l’équité.

« Grâce à la mobilisation de tous, nous construisons ici à Thiès-Ville une véritable société éducative », a-t-il déclaré avec fierté.

Remise de Trophées et Satisfécits aux Meilleurs Établissements

Des trophées et satisfécits ont été remis aux équipes pédagogiques ayant obtenu des performances remarquables, dont plusieurs écoles atteignant 100 % de réussite. Les autres établissements ayant montré des efforts significatifs ont reçu des lettres de félicitations.

Un Appui Concret de la Commune de Thiès Nord

Le Maire de la Commune de Thiès Nord a rappelé l’importance du soutien logistique apporté aux écoles : construction et réhabilitation de salles de classe, blocs sanitaires, fournitures scolaires, photocopies pour les évaluations, et mise en place d’un centre de reprographie. « Soutenir les enseignants, ce n’est pas un slogan, c’est une conviction profonde », a-t-il affirmé.

🎥 Revivez la cérémonie en vidéo