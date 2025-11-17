Jeux de la solidarité islamique : Saly Sarr offre au Sénégal sa première médaille d’or à Riyad





L’athlète sénégalaise Saly Sarr a décroché, lundi, la médaille d’or du triple saut féminin lors des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, grâce à une performance de 14,52 mètres. Il s’agit de la première médaille d’or du Sénégal dans cette édition, s’ajoutant aux trois distinctions obtenues par la nageuse Oumy Diop.



Âgée de 23 ans, Saly Sarr a dominé la compétition devant l’Ouzbèke Sharifa Davronova, auteure d’un saut à 13,91 m, et l’Azerbaïdjanaise Yekaterina Sariyeva, qui a atteint 13,84 m. La triple sauteuse avait pris la sixième place lors de la finale des Championnats du monde d’athlétisme en septembre 2025 et était déjà sacrée championne d’Afrique en 2024 à Douala.



Spécialiste du triple saut, elle avait obtenu en 2019 l’or de l’heptathlon et l’argent du saut en hauteur aux Championnats d’Afrique cadets d’Abidjan. En 2021, elle s’était classée huitième du triple saut aux Mondiaux juniors de Nairobi. En 2022, elle avait décroché l’argent du triple saut aux Championnats d’Afrique à Saint-Pierre, avant de terminer troisième aux Jeux africains d’Accra en 2024.



Aux Jeux olympiques de Paris 2024, elle n’avait pas réussi à atteindre la finale du triple saut dames.



Lors de cette même journée à Riyad, Bocar Diop a été éliminé dès le premier tour du taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kg.



La délégation sénégalaise, composée de 13 athlètes, est bien plus réduite que celle envoyée à Konya en 2023, qui comptait 110 représentants. Les compétitions, ouvertes vendredi dernier, se poursuivront jusqu’à vendredi à Riyad. Les athlètes sénégalais participent à plusieurs disciplines, dont l’athlétisme, la natation, le judo, le taekwondo et le karaté.



En natation, Oumy Diop a déjà remporté trois distinctions : une en argent sur le 50 mètres dos et deux en bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.



En judo, Mbagnick Ndiaye (+100 kg) a été écarté en quarts de finale par l’Égyptien Mohamed Abdo Masoud, avant d’être battu en repêchage par le Kirghiz Zholdoshkaziev Emirkhan.



En karaté, Makhtar Diop (-84 kg) a été stoppé en demi-finale par le Jordanien Mohammad Aljafari, puis battu dans le combat pour la troisième place par l’athlète des Émirats arabes unis, Rida Messaoudi. Dans la même discipline, Oumar Diop a été éliminé dès le premier tour en kata par le Saoudien Rakan Albadri, tandis que Mouhammadou Falilou Diop (+84 kg) a été battu en quarts de finale par l’Ivoirien Alpha Ladji Souleymane Sanogo.



Chez les dames, Ramatoulaye Sylla (-61 kg) a été battue en quarts de finale par la Tunisienne Wafa Mahjoud, puis lors du combat pour la médaille de bronze par la Camerounaise Dze Tombi Nelly Doris. De son côté, Salimata Ba (-50 kg), victorieuse de la Syrienne Ledy Asfoura au premier tour, a été ensuite battue en quarts de finale par l’Indienne Sara Bahmanyar, avant de s’incliner lors du combat pour la troisième place contre l’Ivoirienne Abeni Adiatu Adebayo.

