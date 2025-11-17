Menu
L'Actualité au Sénégal

Sadio Mané raconte la pression ressentie avant la première victoire du Sénégal à la CAN


Rédigé le Samedi 22 Novembre 2025 à 12:09 | Lu 45 fois Rédigé par


Dans un entretien, Sadio Mané revient sur son parcours, son ambition de décrocher la première CAN du Sénégal et la pression qui l’a accompagné tout au long de sa carrière internationale.


Le footballeur sénégalais Sadio Mané est revenu, lors d’un entretien, sur son parcours et sur l’intense pression qu’il ressentait à l’idée d’offrir au Sénégal sa première Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Il explique que cette ambition le suivait depuis son enfance. « Quand j’étais jeune, le Sénégal n’avait jamais remporté la CAN. Beaucoup pensaient que le pays n’y arriverait jamais. Je me suis alors dit que si je devenais footballeur, je gagnerais ce trophée. Cela est devenu une véritable obsession », a-t-il déclaré.

L’attaquant s’exprimait en anglais dans le podcast Rio Ferdinand Presents, animé par l’ancien international anglais et diffusé sur YouTube. Rio Ferdinand s’est rendu en Arabie saoudite pour réaliser cet échange d’une heure.

Selon Mané, cette ambition s’est transformée en une pression constante dès qu’il est devenu professionnel, particulièrement lors des grandes compétitions africaines. Il raconte qu’avant le sacre du Sénégal, cette charge mentale influençait parfois ses performances. « Il m’arrivait de mal jouer à cause de cette pression. Je me demandais toujours ce que je pouvais faire de plus », confie-t-il.

Il ajoute qu’au cours de la CAN 2021, il dormait rarement plus de cinq heures d’affilée, une situation inhabituelle pour lui. Le double Ballon d’or africain (2019 et 2022) se souvient également des critiques récurrentes au Sénégal, selon lesquelles il excellait en club mais pas suffisamment en sélection.

Le Sénégal a finalement décroché sa première CAN en 2022 au Cameroun, lors de l’édition 2021. Un moment historique auquel Mané, qui compte 118 sélections, a largement contribué.

L’attaquant d’Al Nassr souligne qu’avant ce succès, il avait parfois l’impression de ne pas recevoir toute la reconnaissance espérée. « J’avais gagné la Premier League et la Ligue des champions, mais pas encore avec le Sénégal. Porter tout cela sur les épaules n’est pas évident », dit-il. Il est aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire des Lions avec 52 réalisations.

Mardi dernier à Antalya, en Turquie, Mané a inscrit son deuxième triplé avec le Sénégal lors d’un match amical largement dominé contre le Kenya (8-0).

Malgré la pression, l’ancien joueur de Liverpool affirme avoir toujours vu cette attente comme un signe de confiance et une responsabilité positive envers la jeunesse sénégalaise. « Il fallait absolument que je gagne. C’était vraiment essentiel. Quand l’équipe nationale joue, certains ne mangent pas. Vous imaginez ? », a-t-il confié avec émotion.

Il est également revenu sur sa relation avec Mohamed Salah, son partenaire à Liverpool durant cinq saisons. Les deux joueurs ont dissipé les rumeurs sur une éventuelle rivalité. Mané raconte qu’après un échange tendu lors d’un match contre Burnley en 2019, ils ont immédiatement clarifié les choses. Selon lui, ces tensions relevaient surtout de la compétition, mais le respect professionnel n’a jamais été remis en question.




