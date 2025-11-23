Lycée de Fahu Thiès : un projet de construction de salles de classes saboté, les enseignants tirent la sonnette d’alarme

Le climat est tendu au lycée de Fahu, où un projet de construction de 12 nouvelles salles de classe fait face depuis plusieurs jours à des actes de sabotage répétés. Une situation dénoncée avec fermeté par Prince Dieudonné Bassenne, professeur d’espagnol et chargé des revendications du syndicat Cusems dans l'établissement. Présent sur le site, le professeur a exprimé son indignation devant la presse : « Depuis deux à trois jours, nous constatons des actes de sabotage commis par des individus non identifiés. Nous sommes en train de les rechercher. » Selon M. Bassenne, le lycée de Fahu fait face chaque année à une surpopulation scolaire, accueillant un très grand nombre d’élèves venant de différentes localités. Certaines classes sont devenues impropres à l’enseignement, avec des élèves obligés de s’asseoir au sol ou entassés dans des conditions difficiles. « Ce projet est une bénédiction. Il vient régler un problème réel : celui des conditions d’apprentissage. Nous, syndicalistes, ne revendiquons pas seulement des avantages financiers. Nous réclamons surtout des conditions de travail dignes pour les enseignants et les élèves », rappelle-t-il. Les opposants au projet avanceraient l’argument selon lequel la construction se ferait sur un terrain de football. Un argument que réfute le professeur, rappelant que le site en question se trouve bel et bien à l’intérieur du périmètre du lycée, comme l’indique clairement la clôture. « Si le terrain n'appartient pas au lycée, la moindre démarche aurait été de venir discuter avec nous. Mais saccager un projet aussi important, c’est incompréhensible », déplore-t-il. Selon les enseignants, les dégâts sont multiples : destruction des délimitations dressées par les ouvriers ; chute volontaire de matériaux ; sabotage de l’éclairage du site ; incident survenu vers 4 heures du matin lors du dernier acte. Ces agissements perturbent le chantier et inquiètent la communauté éducative. Les autorités saisies Une procédure est en cours pour éviter de tirer des conclusions hâtives, mais les enseignants affirment que les auteurs ne resteront pas impunis. « Nous faisons confiance à la procédure. Ceux qui sabotent seront identifiés et convoqués. On ne peut pas laisser faire », prévient M. Bassennee. Un appel à la responsabilité communautaire Le syndicaliste appelle enfin les habitants de Fahu et l’ensemble du personnel éducatif à soutenir fermement le projet, rappelant que d’autres localités sont dans l’attente d’infrastructures similaires. « Nous avons la chance d'avoir ce projet. Si les travaux aboutissent, nous aurons un véritable bijou dont toute la communauté de Fayot, de Thiès et du Sénégal pourra être fière », conclut-il, lançant un cri de cœur aux saboteurs : « Arrêtez. Ce projet est pour le bien de nos enfants. »
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès : Babacar Diop lance les grands travaux 23/11/2025 Thiès : Deux Nouvelles Machines d’Imagerie Médicale Modernisent l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne 23/11/2025 Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente 17/11/2025 Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025 Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État 14/11/2025
L'Actualité au Sénégal
Lycée de Fahu Thiès : un projet de construction de salles de classes saboté, les enseignants tirent la sonnette d’alarme
Rédigé le Mardi 25 Novembre 2025 à 10:17 | Lu 166 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Mardi 25 Novembre 2025 - 10:30 L’Assemblée nationale lance son marathon budgétaire à partir du 29 novembre 2025
|
Mardi 25 Novembre 2025 - 09:10 Jeune étudiant décédé à Keur Birane : une région sous le choc après un incident nocturne
Actualité à Thiès
Thiès : lancement d’un forage sur l’avenue Caen et dernière phase d’ouverture de la route à Aynina Fall
Lat Soukabé Fall - 23/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a vécu, ce jeudi matin, deux avancées majeures dans le domaine des infrastructures. Le maire Babacar Diop a présidé deux activités structurantes visant à améliorer l’accès à l’eau...
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Actualités
L’Assemblée nationale lance son marathon budgétaire à partir du 29 novembre 2025
Rédaction - 25/11/2025 - 0 Commentaire
Le marathon budgétaire de l’Assemblée nationale débute le 29 novembre 2025 avec l’examen des budgets clés, et s’achèvera le 13 décembre avec la clôture des travaux. L’Assemblée nationale se...
Lycée de Fahu Thiès : un projet de construction de salles de classes saboté, les enseignants tirent la sonnette d’alarme
Hanne Abou - 25/11/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com