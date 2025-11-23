Lycée de Fahu Thiès : un projet de construction de salles de classes saboté, les enseignants tirent la sonnette d’alarme

‎ ‎Le climat est tendu au lycée de Fahu, où un projet de construction de 12 nouvelles salles de classe fait face depuis plusieurs jours à des actes de sabotage répétés. Une situation dénoncée avec fermeté par Prince Dieudonné Bassenne, professeur d’espagnol et chargé des revendications du syndicat Cusems dans l'établissement. ‎ ‎Présent sur le site, le professeur a exprimé son indignation devant la presse : ‎« Depuis deux à trois jours, nous constatons des actes de sabotage commis par des individus non identifiés. Nous sommes en train de les rechercher. » ‎ ‎ ‎ ‎Selon M. Bassenne, le lycée de Fahu fait face chaque année à une surpopulation scolaire, accueillant un très grand nombre d’élèves venant de différentes localités. Certaines classes sont devenues impropres à l’enseignement, avec des élèves obligés de s’asseoir au sol ou entassés dans des conditions difficiles. ‎ ‎« Ce projet est une bénédiction. Il vient régler un problème réel : celui des conditions d’apprentissage. Nous, syndicalistes, ne revendiquons pas seulement des avantages financiers. Nous réclamons surtout des conditions de travail dignes pour les enseignants et les élèves », rappelle-t-il. ‎ ‎ ‎ ‎Les opposants au projet avanceraient l’argument selon lequel la construction se ferait sur un terrain de football. Un argument que réfute le professeur, rappelant que le site en question se trouve bel et bien à l’intérieur du périmètre du lycée, comme l’indique clairement la clôture. ‎ ‎« Si le terrain n'appartient pas au lycée, la moindre démarche aurait été de venir discuter avec nous. Mais saccager un projet aussi important, c’est incompréhensible », déplore-t-il. ‎ ‎ ‎ ‎Selon les enseignants, les dégâts sont multiples : ‎ ‎destruction des délimitations dressées par les ouvriers ; ‎ ‎chute volontaire de matériaux ; ‎ ‎sabotage de l’éclairage du site ; ‎ ‎incident survenu vers 4 heures du matin lors du dernier acte. ‎ ‎ ‎Ces agissements perturbent le chantier et inquiètent la communauté éducative. ‎ ‎Les autorités saisies ‎ ‎Une procédure est en cours pour éviter de tirer des conclusions hâtives, mais les enseignants affirment que les auteurs ne resteront pas impunis. ‎ ‎« Nous faisons confiance à la procédure. Ceux qui sabotent seront identifiés et convoqués. On ne peut pas laisser faire », prévient M. Bassennee. ‎ ‎Un appel à la responsabilité communautaire ‎ ‎Le syndicaliste appelle enfin les habitants de Fahu et l’ensemble du personnel éducatif à soutenir fermement le projet, rappelant que d’autres localités sont dans l’attente d’infrastructures similaires. ‎ ‎« Nous avons la chance d'avoir ce projet. Si les travaux aboutissent, nous aurons un véritable bijou dont toute la communauté de Fayot, de Thiès et du Sénégal pourra être fière », conclut-il, lançant un cri de cœur aux saboteurs : « Arrêtez. Ce projet est pour le bien de nos enfants. »