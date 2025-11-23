L’Assemblée nationale lance son marathon budgétaire à partir du 29 novembre 2025





L’Assemblée nationale se prépare à vivre l’une de ses périodes les plus chargées de l’année : le marathon budgétaire en séance plénière. Les débats commenceront le samedi 29 novembre 2025 à 9h00, avec l’examen du budget du ministère des Finances et du Budget.



La matinée sera consacrée à l’étude des recettes, de la dette publique et des pouvoirs publics, éléments fondamentaux de la loi de finances. L’après-midi, les parlementaires se pencheront sur le budget du ministère des Forces armées.



Les discussions se poursuivront ensuite avec l’audition du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, prévue le 10 décembre. Le 11 décembre, la ministre Yassine Fall présentera à son tour le budget de son ministère devant les députés.



Le marathon se conclura le 13 décembre avec la dernière comparution du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, marquant la finalisation du projet de loi de finances pour l’année prochaine.

