L'Actualité au Sénégal

L’Assemblée nationale lance son marathon budgétaire à partir du 29 novembre 2025


Le marathon budgétaire de l’Assemblée nationale débute le 29 novembre 2025 avec l’examen des budgets clés, et s’achèvera le 13 décembre avec la clôture des travaux.


L’Assemblée nationale se prépare à vivre l’une de ses périodes les plus chargées de l’année : le marathon budgétaire en séance plénière. Les débats commenceront le samedi 29 novembre 2025 à 9h00, avec l’examen du budget du ministère des Finances et du Budget.

La matinée sera consacrée à l’étude des recettes, de la dette publique et des pouvoirs publics, éléments fondamentaux de la loi de finances. L’après-midi, les parlementaires se pencheront sur le budget du ministère des Forces armées.

Les discussions se poursuivront ensuite avec l’audition du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, prévue le 10 décembre. Le 11 décembre, la ministre Yassine Fall présentera à son tour le budget de son ministère devant les députés.

Le marathon se conclura le 13 décembre avec la dernière comparution du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, marquant la finalisation du projet de loi de finances pour l’année prochaine.




Thiès : lancement d’un forage sur l’avenue Caen et dernière phase d’ouverture de la route à Aynina Fall

Lat Soukabé Fall - 23/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a vécu, ce jeudi matin, deux avancées majeures dans le domaine des infrastructures. Le maire Babacar Diop a présidé deux activités structurantes visant à améliorer l’accès à l’eau...

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Le marathon budgétaire de l’Assemblée nationale débute le 29 novembre 2025 avec l’examen des budgets clés, et s’achèvera le 13 décembre avec la clôture des travaux.   L’Assemblée nationale se...

‎ ‎Le climat est tendu au lycée de Fahu, où un projet de construction de 12 nouvelles salles de classe fait face depuis plusieurs jours à des actes de sabotage répétés. Une situation dénoncée avec...
