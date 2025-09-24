Yoff sous le choc – Une jeune femme jette son bébé dans le cimetière et se fait prendre : le témoin raconte l’horreur

Un jeune du quartier, rentrait chez lui . En passant près du cimetière musulman de Yoff, il a remarqué une femme seule, le visage dissimulé, qui semblait agitée. Intrigué, il s’est arrêté pour observer discrètement.



« Au début, je pensais qu’elle venait prier pour un défunt. Puis elle a sorti un petit paquet et s’est dirigée vers un coin isolé », raconte le témoin.



Selon son témoignage, la femme aurait jeté quelque chose de louche, un nouveau-né encore vivant. C’est alors qu'il s’est approché et a crié pour alerter les riverains. Avec l’aide d’un passant, il a rattrapé la jeune femme, elle dit que son copain n'a pas assumé sa responsabilité . Réactions du quartier : colère, compassion et appel à la solidarité



La nouvelle s’est répandue rapidement. À Yoff, la stupeur a laissé place à des réactions contrastées : colère contre l’acte, mais aussi compassion envers une femme visiblement brisée par la détresse.



Des associations locales et des leaders communautaires ont appelé à ne pas se précipiter vers la condamnation sans chercher à comprendre les causes profondes. « C’est un acte révoltant, mais il est aussi le symptôme d’une misère sociale et d’un manque d’accompagnement des jeunes femmes enceintes et isolées », déclare un autre témoin.



L’imam du quartier a quant à lui insisté sur la nécessité de conjuguer fermeté judiciaire et assistance sociale : « Il faut que la justice fasse son travail, mais il faut aussi que la communauté mette en place des mécanismes d’aide pour éviter que d’autres drames surviennent. » Sur le plan juridique, l’abandon d’un enfant et la tentative d’infanticide sont des infractions sévèrement réprimées au Sénégal. Si les faits sont retenus, la mise en examen peut conduire à des peines privatives de liberté. Toutefois, les circonstances — précarité, contrainte psychologique, état psychiatrique — peuvent influencer la qualification des faits et la peine encourue.



Les avocats impliqués dans l’affaire ont indiqué qu’ils demanderont des expertises médicales et psychiatriques pour évaluer l’état mental de la prévenue au moment des faits.



Ce que réclame le quartier



Les habitants et les associations locales demandent :



Un renforcement des actions de prévention et d’accompagnement pour les jeunes mères isolées ;



La mise en place de permanences sociales dans les quartiers populaires ;



Des campagnes de sensibilisation sur la santé mentale post-partum ;



Un meilleur accès aux soins prénataux et à l’aide d’urgence.



Le sauvetage in extremis de ce nourrisson et l’arrestation de la jeune femme ont stoppé un drame immédiat. Mais l’affaire interroge plus largement la société : comment prévenir la détresse extrême qui pousse une mère à commettre l’irréparable ? Entre besoin de justice et nécessité d’accompagnement, Yoff se retrouve devant un miroir douloureux.

