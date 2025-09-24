Menu
Double drame à Bignona : deux frères meurent à quelques heures d’intervalle


Rédigé le Mardi 7 Octobre 2025 à 18:38 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La commune de Suelle Diakoye, dans le département de Bignona, est sous le choc. Ce lundi 6 octobre 2025, un double drame a frappé une même famille, plongeant tout le village dans la consternation.


Double drame à Bignona : deux frères meurent à quelques heures d’intervalle

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un enseignant, originaire de la localité, a été victime d’un malaise soudain alors qu’il se trouvait à son domicile. Malgré l’intervention rapide de ses proches, l’homme a succombé avant d’être évacué vers une structure sanitaire.

Quelques instants plus tard, la tragédie s’est aggravée. Le frère aîné du défunt, profondément bouleversé par la nouvelle, a lui aussi été terrassé par un malaise fatal. En l’espace de quelques heures, la famille a perdu deux de ses fils, laissant derrière eux un village abasourdi.

Les deux corps ont été acheminés à l’hôpital régional de Ziguinchor pour autopsie, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de ces décès successifs.

Dans la commune, c’est la désolation totale. Les habitants décrivent deux hommes paisibles, très respectés, dont la disparition soudaine marque durement la communauté éducative et tout le département de Bignona.



Lat Soukabé Fall

