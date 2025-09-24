Saly : la police démantèle un réseau de faux billets d’euros entre Dakar et la Petite-Côte





La Brigade de Recherche du Commissariat Urbain de Saly, dirigée par le commissaire Oumar Mbaye, a mis fin à un trafic de faux billets d’euros opérant entre Dakar et la Petite-Côte. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2025, deux suspects ont été arrêtés avec 1 400 euros en fausse monnaie.



Une opération minutieusement préparée

Cette interpellation fait suite à un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau de contrefaçon actif dans la région. Sous la direction du commissaire Mbaye, les agents ont mis en place un piège soigneusement planifié.



Les deux hommes sont arrivés sur le lieu convenu avec 28 billets de 50 euros dissimulés. L’intervention policière s’est déroulée sans heurts : les faux billets ont été saisis et les suspects immédiatement interpellés.



L’identité des mis en cause

Les personnes arrêtées sont identifiées comme B. Diop, né en 2002 à Pikine, agent commercial de passage à Saly, et B. Coulibaly, né en 2000 en France, livreur en séjour dans la station balnéaire.

Une vérification auprès des institutions bancaires a confirmé la falsification des billets. Les deux hommes ont été placés en garde à vue avant leur déferrement au parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour.



Une vigilance accrue contre la fraude monétaire

Le commissaire Oumar Mbaye a salué le travail de ses équipes et rappelé que la lutte contre la criminalité financière constitue une priorité pour la police de Saly, une zone souvent ciblée en raison de son attractivité économique et touristique.



Cette opération illustre la détermination des forces de sécurité à combattre les trafics de fausse monnaie sur la Petite-Côte, où des réseaux transrégionaux cherchent régulièrement à s’implanter.



