Yeumbeul-Comico : un réseau de trafic de crack démantelé, cinq suspects interpellés

Selon des sources proches de l’enquête, les policiers ont exploité un renseignement faisant état des activités d’un individu identifié comme le cerveau du réseau, Ismaïla alias « Iss », domicilié au quartier Golf. Afin de confirmer les informations recueillies, les limiers ont infiltré son entourage.





Dans le cadre de cette opération, un agent infiltré s’est rendu dans un appartement occupé par la Tiktokeuse Imane Traoré et sa copine Dieynaba, surnommée « Diéba ». Un homme se trouvait également sur les lieux au moment de l’intervention. Sur place, quelques grammes de crack auraient été découverts. L’agent infiltré aurait alors simulé une commande afin de permettre l’identification et l’interpellation des fournisseurs.





C’est ainsi que le présumé trafiquant Iss et le livreur Pape Moussa ont été arrêtés en possession de pierres de crack, toujours selon les mêmes sources. Au total, cinq suspects ont été placés en garde à vue.





Informé de la situation, le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie. Les mis en cause devraient être présentés devant le parquet à l’issue de leur garde à vue.





D’après les premières informations, l’enquête pourrait également explorer d’autres aspects du dossier. Les autorités n’ont toutefois pas encore communiqué officiellement sur les détails de cette affaire, qui continue de faire l’objet d’investigations.

