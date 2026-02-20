Louga : violente attaque armée au domicile d’un grand commerçant

Une attaque sur fond d’obscurité

Les faits se sont déroulés aux environs de 4 heures du matin, à Niomré, village situé à une douzaine de kilomètres à l’est de la commune de Louga. Au moment des faits, la localité était plongée dans le noir en raison d’une coupure d’électricité.



Selon les témoignages recueillis, des hommes enturbannés, vraisemblablement bien informés des lieux, ont réussi à pénétrer sans difficulté dans la concession du commerçant avant de frapper à la porte de sa chambre.



Pensant qu’un membre de sa famille lui apportait du café pour marquer l’entame de la deuxième journée du Ramadan, Ndiouga Mbathie a ouvert la porte. Il s’est alors retrouvé face à des assaillants armés qui lui ont immédiatement asséné un violent coup de machette à la mâchoire.





Des violences d’une rare brutalité

Son jeune frère, Fary Mbathie, témoin direct des faits, raconte que la victime a également reçu des coups au niveau de l’avant-bras, provoquant une fracture, avant d’être violemment projetée contre un mur.



Alerté par les cris, Fary Mbathie, qui habite dans la maison voisine, s’est précipité pour lui porter secours. Il a cependant été accueilli par deux tirs de sommation, l’obligeant à se mettre à l’abri.



Dans leur progression, les malfaiteurs avaient déjà accédé au premier étage de l’immeuble, où dormaient les trois épouses du commerçant. La première épouse, qui aurait tenté de s’interposer, a elle aussi été grièvement blessée.





Un important butin

Selon les informations fournies par la famille, les assaillants ont emporté 25 millions de francs CFA que le commerçant gardait à proximité, somme destinée au paiement d’un déchargement de fer prévu dans la matinée.



Ils se seraient également saisis de 30 000 euros conservés dans une autre pièce de la maison, portant le montant total du préjudice à près de 50 millions de francs CFA.





Fuite sous les tirs

Au moment de prendre la fuite, alors que des habitants commençaient à affluer sur les lieux, les malfaiteurs ont tiré deux nouveaux coups de feu en direction du balcon d’une maison voisine, avant de disparaître dans l’obscurité.



Les blessés, n’ayant pu joindre immédiatement la brigade de gendarmerie, ont été transportés d’urgence à l’Hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye. Ndiouga Mbathie, grièvement atteint à la mâchoire et souffrant d’une fracture du bras, ainsi que sa première épouse, ont été admis aux urgences pour des soins intensifs.





Une enquête ouverte

Informée après les faits, la gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et ouvrir une enquête.



Cette attaque spectaculaire, qui intervient en pleine période de Ramadan, a profondément choqué les habitants de Niomré et ravivé les inquiétudes liées à l’insécurité dans la zone. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les auteurs de ce braquage d’une rare violence.

