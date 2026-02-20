Faux bulletin pour la France : un élève et son professeur d’EPS arrêtés à Grand-Yoff

Une plainte à l’origine de l’enquête

L’affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée le 19 février par le directeur de l’établissement « Les Pédagogues », après un signalement des services de l’Ambassade de France au Sénégal.



En cause : un bulletin scolaire présenté par l’élève dans le cadre d’une demande de préinscription en France. Malgré la présence d’un cachet et d’une signature apparemment authentiques, des incohérences relevées lors des vérifications ont éveillé les soupçons.





Un faux acheté à 15 000 FCFA

Interpellé par les enquêteurs, M. Diouf a reconnu avoir acquis le document falsifié pour la somme de 15 000 FCFA auprès de son professeur d’EPS, Bachir Koita. L’objectif était, selon ses aveux, de renforcer son dossier académique afin d’optimiser ses chances d’admission à l’étranger.



Les policiers ont alors monté une opération de souricière qui a permis d’interpeller l’enseignant au moment où il procédait à la remise de nouveaux faux bulletins.





Un système bien rodé

Lors de son audition, le professeur aurait reconnu avoir confectionné plusieurs faux documents scolaires. Ces pièces servaient, d’après les premiers éléments de l’enquête, à faciliter des transferts d’élèves ou à compléter des dossiers administratifs destinés à des représentations diplomatiques.



Les perquisitions ont permis la saisie de cachets d’établissements, de bulletins falsifiés, de supports numériques contenant des documents modifiés, ainsi que du matériel informatique et d’impression utilisé pour leur production.





Présentation au procureur

Les deux mis en cause devraient être déférés devant le procureur de la République ce lundi. Ils encourent des poursuites pour faux et usage de faux, des infractions sévèrement réprimées par le Code pénal.



Cette affaire met en lumière les dérives liées à la course aux études à l’étranger et rappelle la vigilance accrue des services diplomatiques dans la vérification des dossiers académiques.

